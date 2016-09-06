Eş tayini bekleyen öğretmene müjde!

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim dönemine başlamadan önce Türkiye genelinde eğitim veren 1 milyona yakın öğretmenin il içi ve iller arası tayin taleplerini karşıladı. Tayin taleplerinde, sağlık, can güvenliğinin yanı sıra en büyük talep aile birliği için geldi. İlk tayin başvurularında 110 binden fazla öğretmenin yer değişikliği isteği karşılandı. Tayin talebi karşılanmayan, özellikle aile birliği bozulan 6 bin öğretmen için ise MEB harekete geçti. Bakan İsmet Yılmaz'ın talimatıyla İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü çalışma başlattı. 6 bin öğretmenin talebinin simülasyonları üzerinde çalışan yetkililer, "Bizim öncelikli önceliğimiz öğrencilerimizin öğretmensiz kalmamasıdır. Bundan sonra öğretmenlerimizin tayin taleplerinin hepsini karşılamak için çalışıyoruz" dedi. Bakanlık, özür grubu tayinlerinde öğretmenlere ikinci bir başvuru imkânı vererek aileleri bir araya getirecek. Yapılacak işlemin, 41. tercihini açmayanlara yönelik olması bekleniyor. MEB, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği talepleri için de ikinci bir başvuru süreci başlattı.