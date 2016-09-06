Güvenlik soruşturmasını geçemeyen atılacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Yurt kapasitenin arttığına vurgu yapan Bakan Kılıç şunları söyledi: "Yurt kapasitesi bu yıl sonu itibarıyla 545 bin olacak, 22 bin civarında bir yatak kapasitesi artışı olacak. 2017 yılı sonunda 123 bin artışla 668 bin, 2018 yılı sonunda 697 bin, 2019 yılının sonunda da 755 bin civarında bir kapasiteye ulaşılacak. Bütün yurtlarımızda artık beslenme katkısı şeklinde verdiğimiz ücrette doğrudan parmak izi sisteminin içerisine otomatik olarak yapılacak. Öğrenci yurtlarındaki güvenlik de bu yıl en üst seviyeye çıkarılacak. Giriş noktalarına havaalanlarında gördüğünüz x-ray cihazlarını yerleştireceğiz.

"383 BİN 538 BAŞVURU YAPILDI"

Bu sene Kredi ve Yurtlar Kurumuna 383 bin 538 başvuru yapıldığını, disipline uymayanlar, yurttan uzaklaştırılanlar, sisteme yanlış bilgi verenlerin başvurularının elimine edildiğini, 364 bin başvurunun geçerli saylıdı.

İLK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İlk yerleştirmenin yarın gece yarısına kadar yapılacağını, bu sayının şu an itibarıyla 130 bin civarında olduğunu dile getiren Kılıç, yerleştirme hakkı kullanmayanların da bulunacağını hatırlattı. Kılıç, "Üniversiteler açılıncaya kadar üç yedek sıra açıklamış olacağız. Birinci yedek 9 Eyül'de, ikinci yedek 17 Eylül'de, üçüncü yedek ise 22 Eylül'de açıklanacak. Yedekten kastımız, kayıt hakkı kazanıp kayıt yaptırmayanların yerine boş kalan kapasiteye yedek sıradan gelenlerin yerleştirilmesi olacak. Ciddi anlamda yoğun bir çalışma süreci ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

1.5 MİLYON ÖĞRENCİYE BURS

Kılıç 1,5 milyon öğrenciye de burs vereceklerini ifade ederek, hak sahiplerinin bu ay içinde kredilerini alacaklarını söyledi.

FETÖ'NÜN SENBOLİK YERLERİNE KYK TABELASI ASACAĞIZ

FETÖ terör örgütünce kullanılan binalar içerisinden kullanabildiğimiz, şu anda alıp da sisteme dahil edebildiğimiz 131 bina mevcut, 821 bina içerisinden.Bazı yurtlar var ki sembolik anlamı vardır. Hem bizim hem de FETÖ açısından. Sembolik olan yerlere özellikle KYK'nın tabelasını asma konusunda çok büyük kararlılığımız var. İnşallah yakında Ankara'da da önümüzdeki günler içerisinde onlar açısından çok sembolik değeri olan bir yurdun tabelası Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak değişecek"

FETÖ'DEN 20 BİN CİVARINDA KAPASİTE GEÇTİ

20 bin civarında bir kapasite bize geçmiş durumda. 12-22 Ağustos tarihlerinde herkese açık şekilde biz kayıtlarımızı aldık. O arada el konulmalar da olduğundan dolayı bu sayı bazen artıp bazen eksilebiliyor. Ama bizim kullanabileceğimiz yurtlar bize geçmiş oldu. Diğerlerinin de farklı hizmet verebilecek olan devlet kurumlarımıza tahsisi olacaktır.

GÜVENLİK SORUŞTURMASINDAN GEÇEMEYENİN YURTLA İLİŞİĞİ KESİLİYOR

Kılıç, "FETÖ soruşturmaları kapsamında KYK'dan burs alan öğrencilerle ilgili soruşturma süreci var mı, kesilen burslar var mı?" sorusuna karşılık, kredi ve burs verdikleri öğrencilerin bazı kriterleri karşılaması gerektiğini söyledi. Öğrencilerin terör örgütüyle ilişkisi olup olmadığı konusunda ciddi bir araştırma yapıldığını anlatan Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önceki yıllarda periyodik olarak sadece yılda bir yapılan bir araştırmaydı. Biz bunu yaklaşık bir senedir her ay yapıyoruz. Çünkü artık elektronik sistemden yapma imkanımız olduğundan dolayı. Daha önce bazı şeyler oldu. Kaydını yapıp sonra gelmeyen bazı kişilerin, olumsuz birtakım olayların içerisinde adı geçti. Bunu engellemek için her ay burs ve kredi öğrencimizin hesabına yatırılmadan önce tekrar 11 kurum tarafından özellikle güvenlik açısından taranıyor. Sizin eğer Adalet Bakanlığı içerisinde veya emniyetle alakalı bir sorununuz olduysa bu sisteme doğrudan düşüyor. Bizim de bunu görme imkanımız var. Bu geldiği anda bizim kriterlerimizin bununla alakalı olan karşılığı neyse o yapılıyor. Yani bursu kesilen de kredisi kesilen de oldu. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenin yurtla da ilişiği kesiliyor.