YÖK'ten harp okulu öğrencileri için önemli açıklama!

Harp Okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokullar, astsubay meslek yüksekokullarına kayıtlı öğrenciler ve mezun aşamasında olmayan öğrenciler, 22 Eylül tarihinde tercih yapabilecek.

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) kapatılan harp okullarıyla ilgili açıklama geldi.



22 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ ALINACAK



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 669 sayılı KHK uyarınca harp okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokul, astsubay meslek yüksekokullarındaki kayıtlı ve mezun aşamasında olmayan öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri için tercihlerini, 22 Eylül Perşembe gününden itibaren alacak.

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YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin" 105'inci maddesi uyarınca, harp okulları bünyesindeki fakülte, yüksekokullar, astsubay meslek yüksekokullarındaki kayıtlı ve mezun aşamasında olmayan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarına YÖK tarafından merkezi olarak yerleştirilecek.



Söz konusu yerleştirmeler için öğrencilerden 22 Eylül Perşembe gününden itibaren tercihler alınacak.



Tercih işlemleri e-devlet üzerinden yapılacağından öğrencilerin e-devlet şifreleri bulunması gerekiyor.



Öğrenciler tercih sırasında yayımlanacak başvuru esaslarını da dikkate alarak, alanlarında 24 tercih yapabilecek.



Belirtilen kapsamda olup, halen bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yöntemi ile kayıt yaptırmış olan öğrenciler de tercih yapabilecek.



ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANLARI YARIYA DÜŞÜRÜLMEYECEK

Önlisans programlarında kayıtlı öğrenciler birden fazla örgün önlisans programına, lisans programında kayıtlı öğrenciler ise birden fazla örgün lisans programına yani aynı düzeyde birden fazla yükseköğretim programına kayıt yaptıramayacak.



Aynı düzeyde halen bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin YÖK tarafından yapılacak yerleştirme işlemlerinden sonra, yerleştirildiği yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırabilmesi için halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan kaydını sildirmesi gerekiyor.



Duyuruya göre, 669 sayılı KHK kapsamında yapılan yerleştirme nedeniyle öğrencilerin, 2017 ÖSYS'ye girmeleri durumunda ortaöğretim başarı puanları yarıya düşürülmeyecek.



Tercih işlemlerine başvurmayan adaylar, bu haklarından vazgeçmiş sayılacak.



Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında aynı isimli önlisans programlarına; Hava Trafik Kontrol önlisans programlarındaki öğrencileri ise Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Hava Trafik Kontrol önlisans programına yerleştirildiğinden tercih yapmayacak.