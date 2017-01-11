Türk üniversitesi ABD’ye model oldu

Dünyada ilk kez bir Türk vakıf üniversitesi tarafından uygulanan ters-yüz öğrenme metodu ABD’ye model oldu. 128 yıl önce kurulan Northern Colorado Üniversitesi bu modele geçmek için Türkiye’den yardım istedi. Kurum Türk öğrencilerine memnuniyet anketi yapacak

Türkiye, yükseköğretimde ABD'ye örnek oldu. Dünyada ilk kez bir Türk vakıf üniversitesi tarafından uygulanan ters-yüz öğrenme (flipped learning) modeline ABD'deki en köklü yükseköğretim kurumları da geçmek için Türkiye'den yardım istedi. İnteraktif bir öğrenme metodu olan ve sınıf ortamını her yerde öğrencinin ayağına taşıyan bu modeli dünyanın en saygın yükseköğretim kurumlarından olan Northern Colorado Üniversitesi de uygulamak için MEF Üniversitesi'yle çalışacak. Bu kapsamda Türk öğrencilerine Northern Colorado Üniversitesi tarafından memnuniyet anketi yapılacak. Anket tamamlandıktan sonra modelin altyapı kurulumu için Türk akademisyenlerle ortak çalışılacak.



"HEYECANLA BEKLİYORUZ"

128 yıl önce kurulan ve eğitimde bir asrı deviren Northern Colorado Üniversitesi söz konusu eğitim modelini kendi fakültelerinde uygulayabilmek için oldukça genç bir Türk üniversitesinden işbirliği talep etti. 2014'te açılan MEF Üniversitesi henüz 2 yılını doldurmasına rağmen dünyanın en eski yükseköğretim kurumlarından birine danışmanlık yapacak. ABD'den gelen talep mektubunda ters-yüz öğrenme modelini daha iyi tanımak ve uygulayabilmek için MEF Üniversitesi öğrencilerine anket yapmak için izin istendi. Anket yaklaşık 7 bin öğrenciye internet üzerinden yapılacak. Anketle öğrencilerin ders çalışma alışkanlıkları, ters-yüz öğrenme ortamıyla ilgili sevdikleri ve sevmedikleri yönleri, öğretmenleriyle ilişkileri ve yükümlülüklerini inceleyecek. ABD'li üniversiten gönderilen mektupta "Birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz" denildi.



İLK KİTAP DA BASILDI

MEF Üniversitesi ters-yüz öğrenme metoduyla ilgili tüm bilgi birikim ve deneyimlerini de bir kitap da topladı. Kitap dünyanın en saygın yayınevlerinden İngiltere'deki Emerald Publishing tarafından yayımlandı. Böylece üniversite, kitapla bu eğitim sistemini dünya yükseköğretiminin paylaşımına açtı. MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Muhammed Şahin, dünyanın flipped learning ile ilgili bu kapsamda yazılmış ilk kitabının Türkiye'den bir üniversitenin deneyimi ile yazılmış olmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.



TERS-YÜZÖĞRENME NEDİR?

Bu model öğrenme sürecinin ileri basamaklarını derslik dışında öğrenciye bırakan, geleneksel yöntemleri tersine çeviren, materyal olarak özet video ve çevrimiçi kaynakların kullanıldığı ve sürecin tamamının interaktif ortamda gerçekleştirildiği, Y ve Z kuşağının algısına uygun öğrenme yöntemi olarak tanımlanıyor. Öğrenci derse gelmeden önce, istediği bir zamanda 10-15 dakikalık dersi özetleyen ders videolarını izliyor, dersten önce konu ile ilgili sorularını öğretim üyesine elektronik ortamda iletiyor.