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’den öğrencileri üzecek karar: Kar tatiline telafi eğitimi

  • Giriş Tarihi: 12.1.2017 08:07 Güncelleme Tarihi: 12.1.2017 08:20
MEB’den öğrencileri üzecek karar: Kar tatiline telafi eğitimi
MEB’den öğrencileri üzecek karar: Kar tatiline telafi eğitimi

İstanbul ve birçok ilde kar yağışı nedeni ile okullar tatil edilmişti. programın aksamaması için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (), başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde kar nedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti.

Habertürk'ün haberine göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek.

Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da nde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir..."

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