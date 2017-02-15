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Son dakika: larının tarihleri değiştirildi

AA
  • Giriş Tarihi: 15.2.2017 15:49 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 15:53
Son dakika: AÖF sınavlarının tarihleri değiştirildi
Son dakika: AÖF sınavlarının tarihleri değiştirildi

Son dakika haberi: İktisat ve İşletme fakültelerinin 15-16 Nisan'da yapılacak bahar dönemi ara ları nedeniyle 29-30 Nisan'a ertelendi.

(AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi larının tarihi, 16 Nisan'da yapılacak dolayısıyla değiştirildi.

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, AÜ Senatosunun kararı gereğince, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı akademik takvimine göre 15-16 Nisan'da planlanan 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, referandum takvimi nedeniyle 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek. 27-28 Mayıs'ta yapılması planlanan bahar dönemi dönem sonu sınavları da 3-4 Haziran'a alındı.

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