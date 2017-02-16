Artvin'de eğitime kar engeli

Şehir merkezi ve üç ilçede eğitim öğretime yarın ara verilecek

Artvin merkez ile üç ilçesinde eğitime kar ve buzlanma nediniyle yarın ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle şehir merkezi ile Borçka, Murgul ve Hopa ilçesindeki okullarda yarın eğitim ve öğretime ara verileceği belirtildi.

SON DAKİKA: TRABZON'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Açıklamada, belirtilen yerlerde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.