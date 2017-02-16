X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Artvin'de eğitime kar engeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Artvin'de eğitime kar engeli

AA
  • Giriş Tarihi: 16.2.2017 20:55 Güncelleme Tarihi: 16.2.2017 20:59
Artvin'de eğitime kar engeli
Artvin'de eğitime kar engeli

Şehir merkezi ve üç ilçede eğitim öğretime yarın ara verilecek

Artvin merkez ile üç ilçesinde eğitime kar ve buzlanma nediniyle yarın ara verildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle şehir merkezi ile Borçka, Murgul ve Hopa ilçesindeki okullarda yarın eğitim ve öğretime ara verileceği belirtildi.

SON DAKİKA: TRABZON'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Açıklamada, belirtilen yerlerde kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.