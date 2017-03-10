İETT’den YGS için özel uygulama!

İETT, 12 Mart’ta yapılacak Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) için özel bir uygulamaya gidiyor.

İETT, 12 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Yükseköğretime Giriş Sınavı (YGS) için hazırlıklarını tamamladı. 12 Mart'ta saat 10.00'da başlayacak sınav öncesinde ve sonrasında toplam 118 hatta 146 ek araç hizmet verecek. Sınava girecek öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlanması amaçlanan uygulama çerçevesinde sefer sayısı 886'ya çıkarılacak.



SINAV GÜNÜ 886 EK SEFER GERÇEKLEŞTİRİLECEK



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda sınava katılan öğrenciler sınav belgelerini, öğretmenler de görev kâğıtlarını ibraz ederek toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanabilecek. İETT otobüsleri, metrobüs araçları, tünel, nostaljik tramvay, Şehir Hatları vapurları, tramvay, hafif tramvay, metro ve füniküler araçları 12 Mart Pazar günü saat 11.00'e kadar öğrenci ve öğretmenlere ücretsiz hizmet verecek.