Bedeli ağır oldu

15 dakika kuralı nedeniyle Yükseköğretim Geçiş Sınavı'na (YGS) katılamayan öğrencilerle ilgili konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bedeli biraz ağır olmuş. Sonraki yıllarda mutlaka 15 dakika önce değil, yarım saat önce orada olmak lazım" dedi. İzmir Valiliği'ni ziyareti sırasında konuşan Yılmaz, konu hakkında ÖSYM Başkanı'nı da aradığını belirterek kendisine şu bilginin verildiğini söyledi:

"Sınava girerken sınav giriş kimlik belgesi veriyoruz. Bu sınav giriş belgesini kişiler internet üzerinden alıyor. İnternet üzerinde bu kimlik belgesi verilmeden önce mutlaka orada uyarı bulunuyor; 15 dakika önce orada olmayı taahhüt ediyorum butonu var. Ancak buna evet derseniz size kimlik veriliyor."

Bu uygulamadan sonra hiçbir şeyden haberim yoktu gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söyleyen Yılmaz "Rahatsız edici bir görüntü var ancak bu görüntü gelecek yıllar için bu süreye çok daha uymayı zorunlu hale getirecektir" diye konuştu.