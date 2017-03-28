YGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - ÖSYM'den flaş YGS sınav sonuçları 2017 açıklaması!

Üniversite adaylarının büyük heyecan içinde beklediği 2017 YGS sınav sonuçları için geri sayım başladı. 12 Mart 2017 Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşen YGS sonuçları osym.gov.tr adlı siteden erişime açılacak. Peki 2017 YGS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre tahmini tarih belli oldu. İşte ÖSYM sonuç sistemi ve öğrenci girişi ekranı...

12 Mart Pazar günü Türkiye genelinde gerçekleşen YGS sonuçları 2017 için üniversite adaylarının kritik bekleyişi devam ediyor. 2017 YGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu adaylar tarafından heyecan içinde araştırılıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr adlı adresten erişime açılacak sonuçlar için geri sayım başladı. YGS sınav sonuçları açıklandı mı? YGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç sistemi ile YGS sonuçları açıklandığı an bu başlık altında olacak. İşte tüm detaylar...



2017 YGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Mart 2017 Pazar günü gerçekleşen YGS sonuçları için tahmini tarih verildi. Sonuçlar 28 Mart Salı yani bugün içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sistesi osym.gov.tr adlı adresten TC numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.



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YGS SINAVINA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin, YGS'ye geç kaldıkları için giremeyen öğrencilerle ilgili sorusu üzerine, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) rapor hazırladığını söyledi.

Çalışmanın sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "KDK'nın raporu henüz çıkmadı, inceleme yapacak. İnceme yaptıktan sonra KDK tarafından verilen raporların, hükümlerin, diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanması lazım. Bakalım bir raporunu versin. Raporunu verdikten sonra da yeniden bir değerlendirme yapılabilir. 'KDK raporu bir çözüm olacaktır' diye düşünüyorum. KDK çok saygın bir kurum. Çok değerli hukukçular var. Başkanı ve üyeleri, her birisine sonsuz güveniyoruz. Onların vereceği karar, bu konudaki sorunu herkesin kabul edebileceği bir noktada çözüme kavuşturacaktır. Önce rapora bakalım. Çünkü bir sınav yapıldı, 'yeni bir sınav yap' denildiğinde acaba önde, arkada sıralama önemli biliyorsunuz. KDK raporunu beklemek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MESLEK...

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 28 Mart'ta Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) sonuçları açıklanmadan önce üniversite adaylarının meslek eğilimleri belirlendi.



YÖK'ün geçen yıl hizmete sunduğu ve 2,5 milyonun üzerinde adayın ziyaret ettiği üniversite tercih rehberi Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas) verilerine göre, geçen yıl lisans düzeyinde üniversite tercihi yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında en çok "hukuk", "tıp" ve "diş hekimliği" programlarını inceledi.



AA muhabirinin YÖK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, YGS ve LYS'ye hazırlık aşamasından başlayarak, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini desteklemek amacıyla geliştirilen YÖK Atlas Sistemi'nde yurt içi ve dışındaki bin 578 fakülte ve yüksekokul, 10 bin 657 lisans, 10 bin 949 ön lisans programı incelenebiliyor.



Geçen yılki Ölçme Seçme ve Yerleştirme Sınavı sürecinde 2 milyon 575 bin kişi tarafından kullanılan YÖK Atlas Sistemi'ne ilişkin veri analizlerine göre, lisans programlarını tercih edecek adaylar, meslek yüksekokul ön lisans programlarını tercih etmesi beklenen adaylardan (meslek lisesi öğrenci/mezunlarından) çok daha yüksek oranda YÖK Atlas'ı kullandı. Bu durum, meslek yüksekokulu tercihinde bulunacakların kariyerleri ile ilgili YÖK Atlas'tan fazla yararlanmadıkları şeklinde yorumlandı.



YÖK Atlas verileri, lisans ve ön lisans programını tercih edecek üniversite adaylarının meslek eğilimlerinin benzer olduğunu ortaya çıkardı.