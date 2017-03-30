Bakan Yılmaz: Ağustos’tan sonra 10 bin öğretmen daha alacağız

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “20 bin öğretmen için alım yapacağımızı duyurduk, ilana çıktık. Yine Ağustos’tan sonra da 10 bin öğretmen alımı daha gerçekleştireceğiz. İki yılda 80 bin öğretmeni eğitim camiamıza katacağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan referandum çalışmalarına destek vermek amacıyla Sinop'a geldi. Valilik ziyaretinin ardından AK Parti il binasını ziyaret eden Bakan Yılmaz, bazı açıklamalarda bulundu.

"80 YILDA YAPILAN DERSLİĞE YAKIN DERSLİK YAPTIK"

Bakan Yılmaz yapmış olduğu açıklamada, "Bu ana kadar gelen iktidarlar arasında eğitime en çok kaynak ayıran hükumetler biziz. Eğitime en çok önem veren biziz. Bu sadece Türkiye'de değil Sinop'ta da öyle. Biz Türkiye olarak milli gelirimizin yüzde 5.8'ini eğitime ayırırız. Gelişmiş ülkelerden daha fazla kaynağı eğitime ayırırız. Niçin 21.yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapabilmek ancak eğitimden geçer 21. yüzyılda bu milleti zengin refah içinde bir ortama kavuşturabilmek, milli gelirini 2 trilyon dolar kişi başı olan gelirini 25 bin dolar ihracatını 500 milyar dolara çıkartabilmenin ancak eğitimle gerçekleşeceğinin farkındayız. Dolayısıyla da Türkiye'de 80 yılda yapılan dersliğe yakın derslik yaptık. 270 binin üzerinde.

"TÜRKİYE'DE BU ANA KADAR ATANMIŞ ÖĞRETMENLERİN SAYISINDAN ÇOK DAHA FAZLA ÖĞRETMENLERİMİZİ ATADIK"

Şu anda görev yapan her üç öğretmenden 2'si yaklaşık bizim dönemimizde öğretmenliğe atandı. Geçen yıl sadece 30 bin, Şubat'ta 20 bin, Ekim'de 50 bin öğretmen ataması yaptık. 50 bin sayısı bazı ülkelerin toplam kamu personeli sayısına eşittir.

"AĞUSTOS'TA 10 BİN ÖĞRETMEN DAHA ALACAĞIZ"

20 bin öğretmen için alım yapacağımızı duyurduk, ilana çıktık. Önceki gün de öğretmen adaylarının hangi mülakat merkezlerinde sınava gireceğini açıkladık. Yine Ağustos'tan sonra da 10 bin öğretmen alımı daha gerçekleştireceğiz.,

TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISI 80 BİN OLACAK

İki yılda 80 bin öğretmeni eğitim camiamıza katacağız. Niçin amacımız daha kaliteli bir eğitim vermek" diye konuştu.

"DAHA KALİTELİ BİR EĞİTİM VERMEK İÇİN İKİLİ EĞİTİMİ KALDIRACAĞIZ"

Bakan Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: "Tabii Sinop'ta da ikili eğitimin kaldırılmış olmasından da bu yıl itibarı ile çok büyük bir memnuniyet duydum. Emeği geçenlere milletvekillerimize, başkanlarımıza, AK Parti ailesine, valimize ve milli eğitim çalışanlarına huzurunuzda teşekkür ediyorum. Niçin ikili eğitime kaldıracağız? Daha kaliteli bir eğitim vermek için. Başbakanımızın talimatı üzerine. Okul öncesi eğitimi 5. yaşlar için ilkokul başlama yaşından önceki bir yaş öyle diyoruz zorunlu eğitim kapsamına alacaksınız bir de yabancı dil ilkokuldan sonraki ortaokulun birinci sınıfında yabancı dil ağırlıklı sınıf haline getiriyoruz, hazırlık sınıfı gibi. İstiyoruz ki evlatlarımız bir dili kendi anadili gibi anlayabilsin, kafasındaki düşüncesini ne varsa onu da ifade edebilsin diye. Ücretsiz süt dağıtıyoruz, ücretsiz tablet bilgisayar veriyoruz. Eve kadar gelebilecek engelli evladımız varsa evine öğretmen gönderiyoruz. Eskiden bunlar olur muydu? İnsana değer verirseniz bu olur."