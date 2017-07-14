SON DAKİKA: ÖSYM LYS sonuçlarını ek puanları ekleyerek yeniden hesapladı!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2017 LYS sonuçları güncellendi. 7 bin 84 adayın yerleştirme puanları tekrar hesaplanırken, sınava giren bütün adayların başarı sıraları değişti. LYS sonuçlarının 11 Temmuz'da açıklandığının hatırlatıldığı açıklamada şunlar kaydedildi:



"Sınav sonrası yapılan kontrollerde, hiçbir adayın sınav puanlarında bir değişiklik olmamakla birlikte; LYS ve YGS yerleştirme puanlarının hesaplanmasında kullanılan ek puan ve puan kesintisi kayıtlarının güncellenmesinde oluşan hata nedeniyle bazı adayların eğitim durumlarının güncel haliyle hesaba katılmadığı tespit edilmiştir. Buna göre, 2017-ÖSYS Kontenjan Kılavuzunun 6A, 6B ve 6C tablolarında bulunan tür ve alan mezunlarından, 2016-ÖSYS yerleştirmelerinde YGS veya LYS puanı ile bir programa yerleştirilen toplam 75.692 adaydan; LYS yerleştirme puanlarıyla ilgili olarak yapılması gereken OBP kesintisinin 2.413 aday için yapılmamış olduğu, YGS yerleştirme puanları ile ilgili olarak; 6.751 adaydan yapılması gereken OBP kesintisinin yapılmamış olduğu, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları mezunu 23 adaya ise ek puanlarının uygulanmamış olduğu anlaşılmıştır."



YENİ SONUÇLAR 19.12'DE YAYIMLANDI



Söz konusu güncellemelerin ardından puan kesintisi yapılan adaylar hariç, adayların puanlarında bir değişiklik olmamasına rağmen başarı sıralamalarında genel olarak yukarı yönde bir değişiklik gerçekleşti. Güncellenen sonuçların bugün saat 19.12 itibariyle adayların erişimine açıldığının bildirildiği açıklamada, "Tüm adayların, puan ve sıralamalarını kontrol etmeleri ve son güncellenen sonuçları kullanmaları gerekmektedir. Bu hatadan dolayı kamuoyundan özür diler, yeni sonuçları tüm ilgililerin dikkatine saygıyla sunarız" denildi.

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