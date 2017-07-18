MEB'in yeni müfredatı açıklanıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), yeni müfredat ile ilgili çalışmalarında sona gelindi. MEB'in Twitter hesabı üzerinden 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanacak yeni müfredat açıklanıyor.

Yeni müfredat ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan İsmet Yılmaz: "Gelecek nesillerin daha donanımlı olabilmesi için müfredatın yenilenmesi ihtiyacı doğurmuştur." dedi.

Bakan Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Müfredat; öğretmen, öğrenci ve velilerin görüşleri alınarak yenilendi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1,5 ve 9. sınıflarda yeni müfredat programı uygulanacak. İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, İHL'lerde 10 olmak üzere toplam 51 ayrı müfredat yenilenmiştir. Yenilenen müfredatların sade ve anlaşılır olması ön planda tutulmuştur. Öğrencilere kazandırılması hedeflenen yeterlilik ve beceriler belirlenirken derslerin tabiatı dikkate alınmıştır. Müfredatların giriş bölümüne 'değerler eğitimi' başlığı altında bir bölüm eklenmiştir.

Müfredatlar yenilenirken farklı kültür ve medeniyet havzalarının katkıları belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Yenilenen müfredatlarda sadeleştirme ve içerik yoğunluğunun azaltılması ön planda tutulmuştur.

Müfredat uygulanırken her türlü farklılığı kapsayıcı ve hassasiyeti koruyucu olmaya odaklanılmıştır. Yapılan saha çalışmalarına ve anketlere 100 bine yakın öğretmen ve veli katıldı.