KPSS ÖABT sonuçları açıklandı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 16 Temmuz'da gerçekleştirildi. Sınava giren binlerce aday, bugün açıklanacak sonuçlar için ÖSYM'den gelen haberi bekliyordu. ÖSYM, adayların bekleyişine son vererek KPSS ÖABT sonuçlarını açıkladı. İşte 2017 KPSS ÖABT sonuçları...

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Öğretmen adaylarının katıldığı KPSS ÖABT, 16 Temmuz'da yapıldı. Tek oturumda, 16 branşta gerçekleştirilen sınavda adaylar, 40 soruluk alan bilgisi testi ile 10 soruluk alan bilgisi eğitim testini çözdü.

ÖSYM tarafından ÖABT sonuçlarının açıklanmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "16 Temmuz 2017 tarihinde Merkezimizce uygulanan Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (2017- ÖABT) cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup Türkçe Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 8. ve 44. sorunun iptal edilmesine karar verilmiştir. Sınav sonuçları, 4 Ağustos 2017 tarihinde saat 21:15'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden açıklanacak olup adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.