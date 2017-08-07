Son dakika: TEOG sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği TEOG sınav sonuçları sonunda açıklandı. Temmuz ayında tercih işlemlerinin yapıldığı TEOG Lise tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

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TEOG yerleştirme sonuçlarını adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları MEB'in internet sitesinden görebilecek. TEOG yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr/ http://oges.meb.gov.tr/ ve https://e-okul.meb.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.