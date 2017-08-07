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: ları açıklandı

Giriş Tarihi: 7.8.2017 18:39 Güncelleme Tarihi: 7.8.2017 19:12
Son dakika: TEOG sonuçları açıklandı

Milyonlarca adayın bir yılı aşkın süredir hazırlandığı ının ardından tercih işlemleri geçtiğimiz ay içerisinde yapılmıştı. TEOG Lise tercih larının ne zaman açıklanacağı merak içerisindeyken 'den flaş bir açıklama geldi. MEB kararıyla nı saat 19:00'da açıkladı. TEOG tercih sonuçlarını sayfamızdan sorgulayabilirsiniz.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği ları sonunda açıklandı. Temmuz ayında tercih işlemlerinin yapıldığı TEOG Lise tercih sonuçları tarafından açıklandı.

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TEOG yerleştirme sonuçlarını adaylar yerleştirme işlemi sonucunda öğrenim görmeye hak kazandıkları okulları 'in nden görebilecek. TEOG yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr/ http://oges.meb.gov.tr/ ve https://e-okul.meb.gov.tr/ adreslerinde ilan edilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecek. ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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Son dakika: TEOG sonuçları açıklandı
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