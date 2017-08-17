KTÜ pilot üniversite seçildi

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, 2019 ile 2023 yılları arasını kapsayacak 5 yıllık planlama dönemine ilişkin, KTÜ Sahil Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de ve dünyada ekonomik, siyasal, sosyal, teknolojik ve bilimsel alanlarda gelişmeler yaşandığını belirtti.

KTÜ'nün de hedeflerine ulaşabilmek için stratejiler belirlemek, geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla stratejik yönetim sürecini benimsediğine işaret eden Baykal, bu sürecin de stratejik plan doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.

LYS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? - ÖSYM SONUÇ İLE 2017 ÜNİVERSİTE LYS TERCİH SONUÇLARI SORGULA

Prof. Dr. Baykal, KTÜ'nün son 4 yıl içinde kurumsallaşma adına attığı adımların ve stratejik planlama konusundaki çalışmaların, Kalkınma Bakanlığı ve YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme sürecinde karşılık bulduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"YÖK tarafından yükseköğretimde kalite güvencesine geçiş dönemi başlatılmış ve bu bağlamda her üniversitenin 5 yıl içinde dış değerlendirmeye alınacağı bildirilmiştir. KTÜ de gönüllü olarak YÖK'e yaptığı başvuru sonucunda 19-22 Aralık 2016'da dış değerlendirme sürecinden başarıyla geçmiştir. KTÜ hakkında hazırlanan kurumsal geri bildirim raporu, YÖK tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu raporda KTÜ'nün stratejik planlama konusundaki çalışmaları memnuniyet verici bulunmuştur."

- "YENİ STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI YAKLAŞIK 10 AY SÜRECEK"

Üniversitenin yeni stratejik planları konusunda da bilgilendirmede bulunan Baykal, "YÖK raporunun yanı sıra son 2 yıldır Kalkınma Bakanlığı ile yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde KTÜ, Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversiteler için hazırlanan yeni stratejik plan rehberi için pilot üniversite seçilmiştir. Bakanlık artık üniversiteleri, yerel yönetimleri ve diğer kamu kurumlarını ayırmış ve her biri için ayrı stratejik planlama rehberi hazırlamıştır." diye konuştu.

Prof. Dr. Baykal, yeni stratejik planlama çalışmalarının yaklaşık 10 ay süreceğini belirterek, "Bundan önceki çalışmalarımızdan dolayı Kalkınma Bakanlığı tarafından pilot üniversite seçilmiş olmamız, YÖK Kalite Kurulu raporlarında bu çalışmalara atıf yapılarak memnuniyet ifade edilmesi, bizleri yeni planlama döneminde daha da teşvik etmiştir. KTÜ, daha da yükselecek ve yükselttiği hedeflerine daha kolay ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, KTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Asım Örem ve Prof. Dr. Hikmet Öksüz ile çok sayıda ilgili de katıldı.