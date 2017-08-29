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15 soruda

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN

Eğitim Haberleri

Giriş Tarihi: 29.8.2017
15 soruda ek yerleştirme

Herhangi bir bölüme tercih yapıp yerleşemeyen, tercih yapmayan ve olan tüm adaylar de tercih yapabilecek. 24 tercih hakkı var

25 Ağustos'ta başlayan den yararlanmak için öncelikle 2017 'ye başvurmuş olmak gerekiyor. Ancak tercih yapmayan ya da herhangi bir program için tercih yapıp yerleşemeyen, hatta olan adaylar da ek yerleşmeye başvurabilir. İşte 15 maddede ek yerleştirmenin detayları:

Kontenjanlar nasıl belirleniyor?
Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2017-ÖSYS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2017-ÖSYS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturuyor.

Kimler tercih yapabilecek?
2017-ÖSYS ilk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş ya da açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavı ile bir bölüme yerleşen öğrenciler de ek yerleştirme tercihi yapabilirler.

Kimler tercih yapamaz?
Kayıt olunsun veya olunmasın herhangi bir yere yerleştirilen aday tercih yapamaz.

Boş kontenjanları nereden öğrenebilirsiniz?
"EK Yerleştirme Kılavuzu"nda hangi üniversitenin hangi bölümlerinde ne kadar kontenjan boşluğu yer aldığı detaylı bir şekilde yazılı.

Tercih sayısı kaç olacak?
Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan toplam 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecekler. Ancak genel yerleştirmede yaptığınız tercihlerin ek yerleştirmede geçerli değil. Yeniden bir liste oluşturup tercih bildiriminde bulunmak gerekir.

Tercih işlemleri nereden yapılacak?
T.C. kimlik numarası ve şifre ile 'nin http://www.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapılacak.

Tercih ücreti ne kadar?
Ek yerleştirme ücreti bu yıl 7 15 TL olarak belirlendi.

ÖNLİSANS AVANTAJI

4 yıllık lisans programlarını kimler tercih edebilir?
Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını, yalnız programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek. Eğer ÖSYS'nin kontenjan kılavuzundaki Tablo-4'te yer alan lisans programlarını seçecekseniz o programın genel yerleştirmede oluşan minimum puanının üstünde olmalısınız.

2 yıllık önlisans programlarını kimler tercih edebilir?
programları için en küçük puan koşulu aranmayacak. Adaylar, en küçük puanların ve önceliklerin altında olsalar bile tercihlerini yapabilecekler.

Özel yetenekle alan bölümlere tercihler nasıl yapılacak?
2017-ÖSYS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerek.

ÖNCELİK EN YÜKSEK PUANA

Yerleştirmeler nasıl yapılacak?
Her programın ı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek.

Birden fazla programa kayıt hakkı var mı?
Hayır. Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

Yerleştirme yapıldıktan sonra değiştirme imkânı var mı?
Hayır. Merkezi ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değil.

Yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacak?
Yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http:// sonuc.osym.gov. tr adresinden duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Kayıtlar nasıl yapılacak?
Üniversitelere ek yerleştirme ile yerleşen öğrenciler için kayıtlar 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ek yerleştirme döneminde yükseköğretim kurumlarına elektronik kayıt yapılmayacak. Bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar başvurularını bireysel yapacak.
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