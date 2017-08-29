15 soruda ek yerleştirme

25 Ağustos'ta başlayan ek yerleştirme
den yararlanmak için öncelikle 2017 ÖSYS
'ye başvurmuş olmak gerekiyor. Ancak tercih yapmayan ya da herhangi bir program için tercih yapıp yerleşemeyen, hatta sınavsız geçiş hakkı
olan adaylar da ek yerleşmeye başvurabilir. İşte 15 maddede ek yerleştirmenin detayları:
Kontenjanlar nasıl belirleniyor?
Ek yerleştirme kontenjanlarını,
2017-ÖSYS merkezi yerleştirme
sonunda boş kalan kontenjanlar ile
2017-ÖSYS merkezi yerleştirme ile
kayıt hakkı kazanan adayların kayıt
yaptırmaması nedeniyle boşalan
kontenjanlar oluşturuyor.
Kimler tercih yapabilecek?
2017-ÖSYS ilk yerleştirme
sonuçlarına göre herhangi bir
yükseköğretim programına
yerleştirilmemiş ya da açık
öğretimin kontenjansız
programlarına yerleştirilmiş olması
gerekmektedir. Özel Yetenek Sınavı
ile bir bölüme yerleşen öğrenciler de
ek yerleştirme tercihi yapabilirler.
Kimler tercih yapamaz?
Kayıt olunsun veya olunmasın
herhangi bir yere yerleştirilen
aday tercih yapamaz.
Boş kontenjanları nereden öğrenebilirsiniz?
"EK Yerleştirme Kılavuzu"nda hangi
üniversitenin hangi bölümlerinde ne
kadar kontenjan boşluğu yer aldığı
detaylı bir şekilde yazılı.
Tercih sayısı kaç olacak?
Adaylar, tercih yapma hakları
bulunan tablolardan toplam 24'ü
geçmemek üzere istedikleri sayıda
tercih yapabilecekler. Ancak genel
yerleştirmede yaptığınız tercihlerin
ek yerleştirmede geçerli değil.
Yeniden bir liste oluşturup tercih
bildiriminde bulunmak gerekir.
Tercih işlemleri nereden yapılacak?
T.C. kimlik numarası
ve şifre ile ÖSYM
'nin
http://www.osym.gov.tr
adresinden bireysel
olarak yapılacak.
Tercih ücreti ne kadar?
Ek yerleştirme ücreti bu yıl
7 15 TL olarak belirlendi.
ÖNLİSANS AVANTAJI
4 yıllık lisans programlarını kimler tercih edebilir?
Merkezi yerleştirmede kontenjanı
dolan ve en küçük puanı oluşan,
ancak yerleştirilen adaylardan
birkaçının kayıt yaptırmaması
nedeniyle kontenjan açığı oluşan
lisans programlarını, yalnız
programın en küçük puanına eşit
veya daha büyük puana sahip
olan adaylar tercih edebilecek.
Eğer ÖSYS'nin kontenjan
kılavuzundaki Tablo-4'te yer alan
lisans programlarını seçecekseniz
o programın genel yerleştirmede
oluşan minimum puanının üstünde
olmalısınız.
2 yıllık önlisans programlarını kimler tercih edebilir?
Önlisans
programları için
en küçük puan koşulu
aranmayacak. Adaylar, en
küçük puanların ve önceliklerin
altında olsalar bile tercihlerini
yapabilecekler.
Özel yetenekle alan bölümlere tercihler nasıl yapılacak?
2017-ÖSYS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına
yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilirler.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında
gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerek.
ÖNCELİK EN YÜKSEK PUANA
Yerleştirmeler nasıl yapılacak?
Her programın boş kontenjan
ı
kadar yerleştirme
yapılacak.
Yerleştirme
işleminde söz
konusu bölümü
tercih eden en
yüksek puanlı adaya
öncelik verilecek.
Birden fazla programa kayıt hakkı var mı?
Hayır. Bir aday,
puanları ne denli
yüksek olursa olsun
yalnız bir programa
kayıt hakkı kazanabilir.
Bu program, adayın
puanlarıyla girebildiği
en üst tercihidir. Bunun
altında kalan tercihler
işleme konmaz.
Yerleştirme yapıldıktan sonra değiştirme imkânı var mı?
Hayır. Merkezi ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı
kazandığı programı sonradan değiştirmesi, daha düşük puanla öğrenci
alan başka bir programa kaydolması mümkün değil.
Yerleştirme sonuçları nasıl duyurulacak?
Yerleştirme işlemine
alınan tüm adayların
sonuçları http://
sonuc.osym.gov.
tr adresinden
duyurulacak. Sonuç
belgesi basılmayacak
ve adayların
adreslerine
gönderilmeyecek.
Kayıtlar nasıl yapılacak?
Üniversitelere ek yerleştirme
ile yerleşen öğrenciler için
kayıtlar 13-19 Eylül tarihleri
arasında gerçekleştirilecek.
Ek yerleştirme döneminde
yükseköğretim
kurumlarına elektronik
kayıt yapılmayacak. Bir
yükseköğretim programına
yerleşen adaylar
başvurularını bireysel
yapacak.