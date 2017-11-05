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Cumhurbaşkanı Erdoğan dört üniversiteye atadı

AA

Eğitim Haberleri

Giriş Tarihi: 4.11.2017 23:49 Güncelleme Tarihi: 5.11.2017 01:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan dört üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Antalya , , Sanko ve Ufuk Üniversitelerinin lüklerine yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine dört üniversiteye atadı.

Buna göre, Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hayati Aktaş, Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı ve Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tevfik Tezcaner getirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dört üniversiteye rektör atadı
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