İsteyen öğrenciye sınav istemeyene en yakın okul

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
, liseye geçişte yeni sistemi AA Editör masasında canlı yayında açıkladı. Bakan yeni sistemin adını, "Velinin isteğine bağlı sınavsız mahalli yerleştirme sistemi" olarak özetledi. Kısa adının ise 'Liseye Kayıt Sistemi' olabileceğini belirtti. Ortaokul 8'inci sınıftaki 1.2 milyon öğrencinin yüzde 92'si adresine en yakın okula yerleştirilecek. Öğrenci evine en yakın okullar arasında 5 tercih yapacak. Öğrencinin tercih ettiği 5 okuldan birine kaydı merkezi olarak bakanlıktan yapılacak. Böylelikle okul müdürlerinin keyfi uygulaması söz konusu olmayacak. Aynı okulda kontenjandan daha yüksek talep olursa okul başarı puanı yüksek olan öğrenciye öncelik tanınacak.
60 SORU 90 DAKİKA
Sınav haziranın ilk hafta sonu gerçekleşecek. Yeni sistemin ilk sınavı 2 Haziran 2018'de uygulanacak. Sınav öğrencilerin kendi okulu ve kendi sınıfında olacak. Sınav tek oturum olacak. Sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden gerçekleşecek. Sınavda 60 soru sorulacak ve 90 dakika süre verilecek. Sınav soruları ağırlıklı 8'inci sınıf olmak üzere 6 ve 7'inci sınıfın tüm derslerinden, müfredatın tamamından ve hedeflenen tüm kazanımları kapsayacak. Sınav test usulü, çoktan seçmeli şıklarla gerçekleşecek. Açık uçlu soru olmayacak. Haziranın ikinci haftasında sınava giren ve girmeyen tüm öğrencilere gitmek istedikleri okulla ilgili bir internetten kayıt başvuru formu gönderecek. Sınava girmeyen öğrenciler mahallelerine en yakın gitmek istedikleri okul türüne göre 5 tercihte bulunacak. Sınav sonuçları haziran içinde açıklanacak.
TEOG NEDEN DEĞİŞTİ?
Bakan
Yılmaz, TEOG
'un dezavantajlarını şöyle sıraladı:
TEOG; öğrenciyi etüt merkezi ve özel derse yönlendirdi.
TEOG'un yapıldığı günlerde, diğer sınıftaki öğrencilerin eğitimöğretimi aksadı.
Ortaöğretim başarı puanının etkisi nedeniyle özel okullar puanı cömert kullandı, haksızlık oldu.
TEOG'a giren 8'inci sınıf öğrencileri sosyal, sportif ve kültürel etkinliklere katılmıyor.
Sınav 8'inci sınıfta ama öğrenci 6'ncı sınıftan itibaren sınava hazırlanıyor.
8'inci sınıfta TEOG'a hazırlanan öğrenciler devamsızlık yapıyor.
TEOG, tüm okulları ve o okullara giden öğrencileri başarılı ve başarısız diye etiketliyor.
Evine yakın okulu 1 puanla kaybeden öğrenci evinden uzak kalıyor.
MÜJDEYİ BAKAN VERDİ: 20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK
Milli
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz Şubat ayı içerisinde 20 bin öğretmenin atamasının yapılacağını da duyurdu.