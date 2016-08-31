Antalya'da dostluk kazandı

GALERİ
Dünyanın en iyi 50 balayı yeri
Van'da flamingoların görsel şöleni başladı
Hollywood'un en çok kazanan aktörleri
Sahibinden büyük hayvanlar
TÜM GALERİLER
SPOR
FUTBOL
Türkiye - Rusya milli maçı
"G.Saray'a gelmemdeki büyük pay..."
Donk ve Tarık Çamdal'ın yeni adresleri...
BASKETBOL
Beşiktaş Sompo Japan'dan transfer
Ergin Ataman milli takımı bıraktı!
Stephane Lasme'ye 1 yıl men
TÜM SPORLAR
Arda Turan'dan Rusya maçı öncesi mesaj
ABD Açık'ta Çağla sahne alıyor!
Çağla'nın altın yılı
TRANSFER
Beşiktaş'ta Boyko KAP'a bildirildi
Galatasaray De Jong'un maliyetini açıkladı
Yeni Malatyaspor Erkan Sekman ile yeniden anlaştı
SPOR MAGAZİN
'Yenge'den Fenerbahçe ve Türkiye sözleri...
Turgay Demir’in mutlu günü
Burak Yılmaz'ın kızına rekor beğeni
YAZARLAR
TÜM SPOR HABERLERİ
GÜNAYDIN
Esra Erol 10. yılına Caner ile başladı
Batuhan Karacakaya'nın son halini görenler tanıyamıyor
Selena Gomez hastalığı nedeniyle kariyerine ara verdi
Söz yazarı, besteci ve yorumcu Naşide Göktürk kansere yenik düştü
TÜM GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
Kabinede revizyon!
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme!
Suriye sınırına askeri sevkiyat!
Beştepe'de sürpriz görüşme
TÜM GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
Üç terör örgütüne finansal operasyon
Türk sebzesine Hac talebi
TÜM EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Milli Piyango - Şans Topu çekiliş sonucu - 31 Ağustos 2016
Çatalca’da orman yangını
Marmaris’te otelde yangın paniği
3 kişiyi rehin aldı, karşılığında sardalya istedi
TÜM YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
ABD ile AB arasında vergi cezası krizi!
55 yıl sonra bir ilk!
'Türk siyasi yönetimi orduda elini bağlayan paralel yapıdan kurtuldu'
Tunus'ta trafik kazası: 14 ölü
TÜM DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
15 TEMMUZ İHANETİ
İzmir'de FETÖ/PDY operasyonu!
15 Temmuz şehidinin ailesine maaş bağlandı
Kurşun sıktıkları komutana ‘bizi affet’ diye yalvardılar
15 Temmuz’u hafife aldık
TÜM 15 TEMMUZ İHANETİ HABERLERİ
Ana Sayfa
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Çevre
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Yeter
Aile İşi
Eve Dönüş
Evli ve Öfkeli
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Anadolu
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
BİZİMCİTY
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYAT DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Atv Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
HABER PLUS
TÜMÜ
GÜNDEM
MAGAZİN
SPOR
YAŞAM
DÜNYA
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
KÜLTÜR SANAT
EKONOMİ
OTOMOBİL
Antalya'da dostluk kazandı
Giriş Tarihi:
31.08.2016 23:43
1
61
Antalya'da dostluk kazandı
facebook
twitter
gplus
pinterest
Stat: Antalya
Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik, Robert Vukan (Slovenya)
Bir sonraki fotohaber için
5 sn
kaldı
Türkiye-Rusya karşılaşmasından renkli kareler