Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Lens ile anlaşma sağlandı

Giriş Tarihi: 22.06.2017 09:29 Güncelleme Tarihi: 22.06.2017 10:52
  • 1
  • 14
Lens ile anlaşma sağlandı
Lens ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği merakla beklenen Jeremain Lens konusunda önemli gelişmeler yaşandı.

  • 2
  • 14
Lens ile anlaşma sağlandı
Lens ile anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Hollandalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

  • 3
  • 14
Lens ile anlaşma sağlandı
Lens ile anlaşma sağlandı

İki taraf arasında yapılan son görüşmenin bir hayli olumlu geçtiği ve Lens'in sarı-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamaya yeşil ışık yaktığı bildirildi.

  • 4
  • 14
Lens ile anlaşma sağlandı
Lens ile anlaşma sağlandı

Hollandalı futbolcunun istediği ücret ile yönetimin önerdiği arasında çok büyük bir fark kalmadığı vurgulandı.

  • 5
  • 14
Lens ile anlaşma sağlandı
Lens ile anlaşma sağlandı

Geçen sezon takımın en önemli ismi olan 29 yaşındaki futbolcunun transferi artık kulüplerin anlaşmasına bağlı...

  • 6
  • 14
Lens ile anlaşma sağlandı
Lens ile anlaşma sağlandı

Bonservisi Sunderland'de olan Lens'in kulübü Premier Lig'de küme düşmüştü.