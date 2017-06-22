Lens ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceği merakla beklenen Jeremain Lens konusunda önemli gelişmeler yaşandı.
Sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Hollandalı oyuncuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
İki taraf arasında yapılan son görüşmenin bir hayli olumlu geçtiği ve Lens'in sarı-lacivertli ekip ile sözleşme imzalamaya yeşil ışık yaktığı bildirildi.
Hollandalı futbolcunun istediği ücret ile yönetimin önerdiği arasında çok büyük bir fark kalmadığı vurgulandı.
Geçen sezon takımın en önemli ismi olan 29 yaşındaki futbolcunun transferi artık kulüplerin anlaşmasına bağlı...
Bonservisi Sunderland'de olan Lens'in kulübü Premier Lig'de küme düşmüştü.