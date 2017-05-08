Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: "Haşhaş kebabı"

Haşhaş kebabı için öncelikli şartın kebap için değerlendirilecek kuzunun merada yetişmiş olması gerektiğini anlatan Işık, bu kebap için diğer bir olmazsa olmazın ise etin makinede değil zırhta çekilmesi olduğunu vurguladı.

Şişe saplandıktan sonra közde pişen kebapla ilgili yorumun ancak tattıktan sonra yapılabileceğini aktaran Işık, "Haşhaş kebabı, Adana ne Urfa kebaplarından farklıdır, etin sebzeyle buluşmasından ortaya çıkan muhteşem bir lezzettir. Herkesin mutlaka bu lezzeti denemesini tavsiye ediyoruz." dedi.