Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: "Haşhaş kebabı"

Giriş Tarihi: 08.05.2017 14:11 Güncelleme Tarihi: 08.05.2017 14:13
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Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: "Haşhaş kebabı"
Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: Haşhaş kebabı

Fırat Nehri'nin kıyısında bulunan ve Ege'deki sahil kentlerini andıran Birecik ilçesinde, zırhla çekilmiş etin sebzeyle buluşmasından ortaya çıkan "haşhaş kebabı", adı kebapla özdeşleşen Adana ve Şanlıurfa'dan da müşteri çekiyor.

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Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: "Haşhaş kebabı"
Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: Haşhaş kebabı

Doğal güzelliği, farklı lezzetleriyle son zamanlarda adından söz ettiren ve ulaşımda doğu ile batı arasında adeta köprü vazifesi gören Birecik, değişik yemekleri müşterilerin damak tadına sunuyor.

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Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: "Haşhaş kebabı"
Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: Haşhaş kebabı

Meşakkatli hazırlığın ardından yemeye hazır hale gelen haşhaş kebabı için işlemler saatler öncesinden başlıyor. Bölgedeki meralarda yetişen kuzuların "boşluğu" diye adlandırılan kaburgalarının üstünde bulunan yağsız ve sinirsiz et, zahmetli bir şekilde zırhla çekilerek kıyma haline getiriliyor. Ardından içerisine kırmızı biber, sarımsak, maydanoz sapı, yeşil soğan, tuz ve çeşitli baharatlar katılan kıyma et, dolapta yaklaşık 3 saat dinlendiriliyor.

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Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: "Haşhaş kebabı"
Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: Haşhaş kebabı

Ardından diğer kebapların aksine yuvarlak şişlere yapıştırılan haşhaş kebabı, müşterilerin damağında unutmayacakları bir tat bırakıyor.

Kebap ustası Mustafa Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldan beri üç kardeşi ile haşhaş kebabı yaptığını ve bu mesleği çok sevdiklerini söyledi.

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Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: "Haşhaş kebabı"
Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: Haşhaş kebabı

Haşhaş kebabı için öncelikli şartın kebap için değerlendirilecek kuzunun merada yetişmiş olması gerektiğini anlatan Işık, bu kebap için diğer bir olmazsa olmazın ise etin makinede değil zırhta çekilmesi olduğunu vurguladı.

Şişe saplandıktan sonra közde pişen kebapla ilgili yorumun ancak tattıktan sonra yapılabileceğini aktaran Işık, "Haşhaş kebabı, Adana ne Urfa kebaplarından farklıdır, etin sebzeyle buluşmasından ortaya çıkan muhteşem bir lezzettir. Herkesin mutlaka bu lezzeti denemesini tavsiye ediyoruz." dedi.

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Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: "Haşhaş kebabı"
Etle sebzenin buluşmasından çıkan lezzet: Haşhaş kebabı

İlçenin güneydoğu hattındaki şoförlerin geçiş güzergahında bulundukları ve yoğun bir mola mekanı olarak dikkat çektiklerini ifade eden Işık, şöyle konuştu:

"Et makinede çekildiği zaman eziliyor, ezildiği zaman sinirleri karışıyor ve bu etin lezzeti olmuyor. Et suyunu ve aromasını kaybediyor. Onun için bu işin püf noktası burada. Haşhaş kebabı yılın 12 ayı bulunur yörede. Mesela insanlar haşhaşı yedikten sonra kesinlikle Adana kebabından çok farklı diyorlar, öyle bir kalitesi ve lezzeti var. Adana'dan geliyorlar sırf burada haşhaş yemek için. Yani kısaca etin sebze ile buluşmasından ortaya çıkan muhteşem bir lezzettir haşhaş kebabı."