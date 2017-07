Kars'ta eşinin altınlarıyla satın aldığı 700 kazdan 300'ü öldü

Üç yıl önce evlendiklerini ve Kars'a yerleşerek kaz yetiştiriciği yaptıklarını anlatan Fatma Çetin de şöyle konuştu:

ALYANSIMA KADAR SATIP KAZA YATIRDIK

"Parmağımdaki alyansa kadar her şeyi bozdurup, geleceğimiz olarak düşündüğümüz kazlara yatırdık. Eşimle birlikte el ele verip kazlara çocuklarımız gibi bakıyorduk. Ama kazlara gelen bu virüs salgını bizi perişan etti. Kazların gözümüzün önünde ölmesi içimizi acıtıyor. Adeta can çekişiyorlar. Sonuçta onlar da bir can. Elimizden bir şey de gelmiyor. Tamamen çaresiz kaldık. Ellerimle onlara su ve ilaç içiriyorum ama hiç fayda etmiyor. Ne yapalım, nereye gidelim, kime başvuralım bilmiyoruz."