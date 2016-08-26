ARKADAŞINA GÖNDER Ankara'da 8 askeri hakim ve savcı tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'da 8 askeri hakim ve savcı tutuklandı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 23:36
Ankara'da 8 askeri hakim ve savcı tutuklandı!
Ankara'da 8 askeri hakim ve savcı tutuklandı!

Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 askeri hakim ve savcıdan 8'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan askeri hakim ve savcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 9 askeri hakim ve savcıdan 8'i tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.