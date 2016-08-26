Ankara'da 8 askeri hakim ve savcı tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 askeri hakim ve savcıdan 8'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan askeri hakim ve savcılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğince sorgulanan 9 askeri hakim ve savcıdan 8'i tutuklanarak Sincan Cezaevine götürüldü, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla mahkemece serbest bırakıldı.