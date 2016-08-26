Başbakan Yıldırım: Der Spiegel başka bir gezegende yaşıyor sanırım

Başbakan Binali Yıldırım Bulgaristan Başbakanı Borisov'la ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, "Der Spiegel başka bir gezegende yaşıyor sanırım. Operasyonda Kürtlerin hedef alındığı kuyruklu yalan. Hiçbir şey yapmayı bilmiyorsa, ABD Başkan Yardımcısının açıklamasını, AB makamlarının açıklamasını dinlesin, ona göre haber yapsınlar. " dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.



Görüşmenin ardından açıklama yapıldı.

Başbakan Binali Yıldırım, açıklamasında şunları söyledi:

Binali Yıldırım, açıklamasında şunları söyledi:

Bu sabah erken saatlerde Cizre polis merkezine alçak PKK terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu hayatını kaybeden 11 şehidimiz, polis kardeşimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, çok sayıda, tedavi altında, onlara da acil şifalar diliyorum.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM

Terör örgütü ne yaparsa yapsın, canımızı yakabilir, şehitlerimiz olabilir. Acımız büyük ancak şehitlerimizi bağrımıza basacağız, kalleş terör örgütünü sevindirmeyeceğiz. Hiçbir terör örgütü, Türkiye Cumhuriyetini esir alamaz. Bildiklerini arkalarına koymasınlar. Milletimiz şunu anlasın ve bilsin ki bu terör örgütlerinin tümüne topyekün savaş açtık. Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ya istiklal ya ölüm' ve 79 milyonun kardeşliğine, birliğine, beraberliğine kast eden bu alçaklara her türlü hak ettikleri cevabı vereceğiz.

Binali Yıldırım: 'Ya istiklal ya ölüm'

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTECEĞİZ

Bugün dünyanın gıptayla izlediği büyük bir eseri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunarken kalleş terör örgütü bildik icraatlarını yapmaktan geri durmuyor. Milletimizin geleceği için ülkemizin refahı için 2023 hedeflerimiz için yılmadan bir yandan çalışacağız, yeni projeleri hayata geçireceğiz bir yandan da bu terör örgütünü çökerteceğiz.

Hiçbir alçakça girişim bizi yıldırmayacaktır. Değerli dostum Boyko ile Türkiye Bulgaristan arasındaki konuları enine boyuna konuştuk. Türkiye-Bulgaristan komşu değil, aynı zamanda iyi bir müttefiktir, iyi bir dosttur. Çünkü ikili ilişkilerimiz gittikçe gelişmektedir. NATO'da ve birçok uluslararası organizasyonda birlikte çalışıyoruz. Bölgesel işbirliklerinde uyumla hareket ediyoruz. Sayın Borisov'la sürekli her konuyu zaman mevhumu olmaksızın telefonla görüşüyoruz, her ülke halkının istediği konuları, arzuları geciktirmeden çözüme kavuşturuyoruz.

DARDA KALAN İNSANLARA YARDIM ETMEK ESASTIR

Bulgaristan'la geliştirdiğimiz bu ikili ilişkiler tabiatıyla Avrupa Birliği ilişkilerine de olumlu katkı sağlamaktadır. Bilindiği gibi Türkiye, Ortadoğu özellikle Suriye'de ve Irak'ta uzun yıllardan beri devam eden iç savaş nedeniyle çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Mültecilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunu da severek yapıyoruz çünkü bizim geleneğimizde zorda, darda kalan insanlara yardım etmek esastır. Bu sorunun bölgesel ve küresel bir sorun olduğunu asla akıldan çıkarmamak lazım. Avrupalı dostlarımızın mülteci sorunu çözümü konusunda daha fazla sorumluluk almalarının zamanı gelmiş ve geçmektedir. Ekim ayı sonunda yürürlüğe girmesi beklenen vize serbestisi ve geri kabul antlaşmasının mutlaka sonuçlandırılması gerekmektedir. Bu anlaşmaların bir şekilde yapılamaması halin mülteci sorunu artık Türkiye'nin sınırları içerisinde değil, bütün Avrupa'yı ilgilendirecek bölgesel bir sorun haline dönüşmektedir. Bu meseleyi değerli dostum Boyko'ya bütün detaylarıyla anlattım.



Zannediyorum ki, Avrupa Birliği liderleriyle bugün yarın görüşmeleri olacak, onlara anlatacaktır. Bulgaristan'ın yaşadığı sorunları biliyoruz ve yakından takip ediyoruz. Avrupa Birliği'yle yaşadığımız sorunların yanında olarak Bulgaristan'ın bu yükünü azaltmak için elimizden gelen türlü çabayı göstermeye hazırız. Bu konuda ilgili makamlarımız zaten çalışmaya başladılar. Ümit ederim ki kısa zamanda bu konuda müspet bir sonuç elde edilir böylece sorunları aşma imkanını sağlamış oluruz."

BORİSOV: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov sözlerine Cizre'deki terör saldırısına başsağlığı dileyerek başladı. Borisov, "İlk olarak, gelişen son olayla ilgili Türk halkına başsağlığı diliyorum. Özellikle şehitlerin ailelerine duygularımızı iletmek istiyoruz" dedi.

Borisov, "Bugünkü ziyaretimizin amacı, açılacak olan 3. köprü. Böylece bizim yollarımız da bu projeye bağlanmış olur. Özellikle Türk meslektaşıma teşekkür etmek isterim. Önemli konuları konuşma fırsatı bulduğumuz için teşekkür ederiz. İyi ilişkilerimiz var, konuştuğumuz konular net ve açık konuşuldu. Sayın Başbakan'a teşekkür etmek istiyorum, özellikle mülteci konusunda vardığımız görüş birliği ve Türk tarafına yapılacak katkılardan dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"ÇOK İYİ DEĞERLENDİRME YAPMAK ZORUNDAYIZ"

Mülteci sorununa değinen Bulgaristan Başbakanı şunları söyledi:

"Türkiye pek çok adım attı ve bu engelli geçişler engellendi. Çok ayrıntılı bilgilere ulaştık, haritalar üzerinde konuştuk. Artık mevcut olan 3 milyon mülteci. biz Avrupa'da çok net bir hesap yapmak zorundayız. Mart'ta imzalanmış olan anlaşma konusunda çok iyi bir değerlendirme yapmak zorundayız. Yapılacak oylama için çok iyi bir analiz yapmak zorundayız. Sorulması gereken asıl soru, Türkiye ne zamana kadar bu mülteci akışını engelleyebilecek.

"SAVAŞ ÇIKMA İHTİMALİ ÇOK BÜYÜK"

Bulgaristan ve Yunanistan bu süreçte en büyük tehlike altındaki ülkelerdir. Bizim komşularımızla birlikte bir uzlaşma sağlamamız asıl amaçtır. O zaman katıldığım toplantıda bu anlaşmayı desteklediler. Artık diplomatlar çözümü bulmak zorundalar. İyi bir savaş yoktur, bu problemi çözemezsek bir savaş çıkma ihtimali çok büyüktür. Avrupa da bu uygun bir siyasi tavırdır. Bu kişiler her gün ölümle karşı karşıya geliyorlar. Biz bir angajman kabul ettik ve bu angajmanı destekledik. Hukuksal devletler olarak, imzalanan angajmanlar ve anlaşmalar üzerinde durup, uygulamaya mecburuz. Türkiye'ye bazı itirazlarımız olmuştur, izah etmişizdir.

ABD Başkan Yardımcısı açıkça söyledi. Bir reaksiyon oldu. Kabul edilebilir bir tavırdır. Bulgaristan ile Türkiye yakın devletlerdir. İçişleri Bakanlarımız bu çalışmaya katılırlar. Üçlü mekanizma, Bulgaristan-Yunanistan ve Türkiye çalışır vaziyettedir. Türkiye'nin negatif hiçbir şey yaratmak istemiyoruz."

SORU-CEVAP

CİZRE SALDIRISI: Sabah 07.00 sıralarında bir patlayıcı yüklü kamyonla intihar saldırısı oldu. Şehitlerimiz, yaralılarımız var. Bu alçak PKK bölücü terör örgütünün hain saldırılarından bir tanesi.

CERABLUS HAREKATI: Der Spiegel başka bir gezegende yaşıyor sanırım. Operasyonda Kürtlerin hedef alındığı kuyruklu yalan. Hiçbir şey yapmayı bilmiyorsa, ABD Başkan Yardımcısının açıklamasını, AB makamlarının açıklamasını dinlesin, ona göre haber yapsınlar. Türkiye bir yandan IŞİD'le mücadele etmekte zayıf kalıyor diye iddialarda bulunacaksınız. Aslı astarı yoktur. ÖSO, DEAŞ unsurlarını temizlemekle, diğer terör örgütleri geldikleri yere göndermekle meşguldür. Bizim askerimiz de lojistik destek vermekle meşguldür. Türkiye kendi sınırlarını korumaktadır. Onun dışındaki bütün haberler, yorumlar zırvadır. Baştan beri biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Bu terör örgütlerinin amacı hem Suriye'de, hem Türkiye'de bölücülük yapmak. Biz sınırlarımızın güvenliğini, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini yüzde 100 sağlayıncaya kadar devam edeceğiz. DEAŞ ve diğer örgütleri bölgeden çıkarana kadar operasyonlarımıza devam edeceğiz.

MÜLTECİLER KONUSUNDA İKİLİ ANLAŞMA: Türkiye, Bulgaristan'ın yaşadığını bu sıkıntıyı azaltmak için ikili çalışma kararı aldık. AB anlaşması gecikmiş olsa da, bu süreye kadar bile Bulgaristan ile aramızda çalışmaları yoğunlaştıracağız ve sorunun çözümü için somut adımlar atmaya gayret edeceğiz.