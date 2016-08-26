Erdoğan'dan Cizre saldırısına tepki

Cizre'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı, ülkenin huzuruna kastedenlere geçit verilmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin sınırları içindeki ve dışındaki terör örgütleriyle yoğun bir mücadele yürüttüğü bir dönemde meydana gelen bu saldırı, ülke ve millet olarak kararlılığımızı daha da artırmaktadır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Saldırıyı şiddetle kınıyorum." dedi.

CİZRE HALKINDAN YÜZ BULAMADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Cizre halkından yüz bulamayan terör örgütü bu tür saldırılarla varlık göstermeye çalışıyor. Ülkemizin huzuruna kastedenlere asla geçit vermeyeceğiz."