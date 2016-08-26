Eski Isparta Valisi Oğuz tutuklandı

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 130 kişinin yargılandığı davada tutuksuz yargılanan eski Isparta Valisi Oğuz, mahkeme heyetinin kararı üzerine tutuklandı.

Isparta'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 130 kişinin yargılandığı davada tutuksuz yargılanan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, mahkemenin kararı üzerine tutuklandı.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY davasında, tutuksuz yargılanan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz hakkında, FETÖ üyelerinin kendi aralarında kullandığı "Bylock" isimli uygulamayı kullandığı ve FETÖ üyesiolduğu gerekçesiyle dün tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kararın ardından Isparta Emniyet Müdürlüğüne gelen Oğuz, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Oğuz, ifadesinin ardından "FETÖ üyesi olmak", "FETÖ'ye finans sağlamak" ve "şantaj" suçlamalarıyla tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay önce gerçekleştirilen operasyonun ardından açılan davada, aralarında eski Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı rektörlerin de bulunduğu 52'si tutuklu, 130 sanık bulunuyor.