Polisten emlakçılara 'FETÖ' uyarısı

BOLU İl Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya, kentte bulunan emlakçıları ev kiralamak y ada satın almak isteyen Fethullahçı Terör Örgütü(FETÖ) üyelerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kızılkaya, "Eğer FETÖ ev bakacaksa mutlaka size gelecektir. Uyanık olmanız ve bu konuya önem vermeniz bir çok şeyi kolaylaştıracaktır" dedi. Kızılkaya, emniyet müdür yardımcıları ve asayiş şube müdürlüğü'nde görevli polislerle birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlediği toplantıda kentteki emlakçılarla bir araya geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Şube Amiri Komiser Fahrettin Bilgiç toplantıya katılanlara telefon dolandırıcılığıyla mücadele hakkında sunum yaparak dolandırıcıların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeni yöntemler kullanmaya başladığını anlattı. Bilgiç, dolandırıcıların 'Darbe mensupları ve terör örgütü üyeleri tarafından adınıza hat çıkarıldı, adınız darbeye karıştı ve darbe listesinde' denilerek vatandaşların aranarak dolandırılmaya çalışıldığını söyledi.

FETÖ ALTIN TEPSİYLE SİLAHLI ÖRGÜT OLDUĞUNU GÖSTERDİ

Emlakçıları evleri kiraladıkları kişiler konusunda uyaran Kızılkaya ise şunları söyledi: "Eğitim dönemi geliyor. İlimizdeki yurtların sayısına baktığımızda yeterli olmadığı aşikar. Dolayısıyla şehrimize gelen öğrencilerin en az 3'te 2'si bir şekilde dışarıda ev bulmak zorunda. Bu insanların en az yarısı da sizlere müracaat etmek zorunda. Önümüzdeki dönemde eğer FETÖ ev bakacaksa mutlaka sizlere de gelecektir. Dolayısıyla sizlerin bu konuda biraz daha dikkatli olmanız, uyanık olmanız ve bu konuya önem vermeniz bir çok şeyi kolaylaştıracaktır. Sizleri buraya bundan dolayı davet ettim. Buna nasıl birlikte çözüm bulacağımızı konuşacağız. Darbe teşebbüsünün ardından FETÖ ile mücadele konusunda emniyet faaliyetleri daha kolaylaştı. Darbe teşebbüsüyle birlikte kimsenin aklında artık FETÖ'nün silahlı bir terör örgütü olup olmadığı konusunda soru işareti kalmadı. Kendi elleriyle altın tepsiyle bize silahlı bir örgüt olduklarını gösterdiler. Bundan sonra bizim faaliyetlerimiz düne göre çok daha kolaylaştı" diye konuştu.