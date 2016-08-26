Sur'daki sokağa çıkma yasağı kaldırılıyor

İlçede bulunan bazı mahallelerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bazı bölgelerde yarın saat 07.00 itibariyle kaldırılacak

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 6 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağının, bazı bölgelerde yarın kaldırılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Sur ilçesinin bulunan Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde kamu düzeninin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarınca sokak aralarında oluşturulan barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmalarında vatandaşların can ve mal güvenliği için 11 Aralık 2015'te sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, ''Uygulanan sokağa çıkma yasağının yapılan operasyonun sona ermesi, alanın terör örgütü mensuplarından temizlenmesi, barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması, tuzaklanmış patlayıcıların imha edilmesi, kamu düzen ve güvenliğinin tekrar sağlanması nedeni ile Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinin tarihi surlar dışında kalan sokaklarının tamamında ve Dabanoğlu Mahallesi Dabanoğlu Sokak'ın 43A ile 15 numaralı haneler dahil olmak üzere kuzey batısı, Çiçekçi Sokak'ın 1, 3, 5 ve 7 numaraları haneler de dahil olmak üzere batı kısmının tamamında, 27 Ağustos Cumartesi günü saat 07.00 itibariyle kaldırılmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Yasağın devam ettiği mahalle ve sokaklarda var olabilecek tuzaklamaların imha edilmesi ve vatandaşların güvenli bir şekilde kullanımına uygun hale getirilmesi için arama, tarama faaliyetleri devam ettiğinden dolayı sokağa çıkma yasağının bir müddet daha devam edeceği ve yasağın kaldırılmasıyla ilgili kararın ayrıca duyurulacağı kaydedilen açıklamada, can ve mal güvenliği için alınan tedbirlere sağduyu ile riayet eden vatandaşlara teşekkür edildi.