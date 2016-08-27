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Başkentte "huzur" operasyonu düzenlendi

  • AA
  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 23:33
Başkentte "huzur" operasyonu düzenlendi
Başkentte huzur operasyonu düzenlendi

Başkentte 600 polisin katılımıyla geniş kapsamlı denetim yapıldı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Caddesi'nde 600 polisin katılımıyla geniş kapsamlı denetim yaptı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, akşam saatlerinde "huzur" adı verilen operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, 600 polisin katılımıyla Kızılay Sakarya Caddesi'ndeki eğlence mekanlarında ve kent merkezinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerin, il genelinde boyu süreceği belirtildi.

Denetimlerde kimlik kontrolü ve üst araması yapan ekipler, arama kaydı bulunan kişiler hakkında işlem yaptı.