BBP Genel Başkan Yardımcısı Kartal tutuklandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, soruşturma çerçevesinde gözaltında bulunan Kartal ve sekreteri ile 19 polisin emniyetteki sorguları tamamlandı.

FETÖ SORUŞTURMASINDA ARANAN FİRARİLER

Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kartal adliyeye girişi sırasında "Kahrolsun PKK, kahrolsun FETÖ, kahrolsun terör" diye bağırdı.

Savcılıkta ifade veren Kartal ile 9 emniyet mensubu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kartal'ın sekreteri ile 10 polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.