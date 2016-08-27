Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya kıyasıya yarıştı

Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun bu yıl ilk defa düzenlediği Etnospor Kültür Festivali'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ile milli güreşçi Hamza Yerlikaya mas güreşi yaptı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali, ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.



Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen festivalin ikinci gününde, çeşitli dallarda spor müsabakaları ile kültürel aktiviteler gerçekleştiriliyor.

BAZI SPORLARI DA BİZZAT DENEDİ

Festivali organize eden Dünya Etnospor Konfederasyonunun başkanı Bilal Erdoğan, etkinlik alanlarını gezerken, bazı sporları da bizzat denedi. Mas güreşi alanını ziyaret eden Erdoğan, "Asrın güreşçisi" lakaplı eski milli sporcu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya ile mas güreşi yaptı. Mücadelede ilk puanı Hamza Yerlikaya alırken, Bilal Erdoğan ikinci puanın sahibi oldu. Müsabaka, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

ERDOĞAN'IN TORUNU GÜREŞ YAPTI

Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan da mas güreşinde mücadele etti. Ömer Tayyip, minik rakibiyle giriştiği mas güreşinden galip ayrılan taraf oldu. Ağaç güreşi de denilen mas güreşinde, iki sporcu arada bulunan bir tahtaya ayaklarını dayayarak, ortada bulunan sopadan tutuyor. Sporcular, ayaklarından güç alarak, rakibini kendisine doğru çekiyor. Rakibini yerden kaldıran veya sopayı rakibinden alan sporcu, puan alıyor.

Bilal Erdoğan ve Hamza Yerlikaya'dan mas güreşi