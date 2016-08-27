Hakkari’de bomba yüklü 3 araç ele geçirildi!

Hakkari Valiliği, PKK terör örgütü mensuplarının eylem maksadıyla hazırladığı 2 bomba yüklü araç ve 1 kamyon ile 176 mutfak tüpü ele geçirildiğini açıkladı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizce bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 24-26 Ağustos 2016 tarihlerinde ilimiz merkez Oğul köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek ve bölücü terör örgütü mensuplarına yardım yataklık yapan şahısları yakalamak maksadıyla operasyon yapılmıştır. Hava Kuvvetleri tarafından hava harekâtı yapılmış, Kara Kuvvetleri, Jandarma Özel Harekât ile Polis Özel Harekât timleri bölgeye sevk edilmiş, bölücü terör örgütü mensuplarının sığınak ve depo olarak kullandıkları alanlar imha edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde 1 bölücü terör örgütü mensubu silah ve teçhizatı ile birlikte sağ olarak yakalanmış, 'bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan aranan 6 şahıs yakalanmış, çok miktarda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile 176 adet mutfak tüpü ele geçirilmiştir. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarının gasp ederek eylem hazırlığı maksadıyla hazırladığı 2 bomba yüklü araç ile 1 kamyon bulunmuş, olay yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.