'Kobani'ye harekat' iddiasına yalanlama!

Şanlıurfa Valiliği, TSK'nın sınırda hendek kazarak Kobani'ye girdiği yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi, bölgede askeri yığınak yapıldığı iddialarını yalanlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Türk askeri hendek kazıp, Kobani'ye girdi" şeklinde asılsız haberler yer aldığı belirtildi.

Söz konusu asılsız haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimiz tarafından Suriye sınırımızda önceden beri devam eden sınır güvenliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında çalışmalar devam etmekte olup Suruç ilçemizdeki Mürşitpınarsınır kapısı bölgesinde de çalışmalar sürdürülmektedir. İki ay önce ihalesi yapılan duvar örme çalışmaları Mürşitpınar sınır kapısının doğusunda 1, batısındaysa 4 kilometre olmak üzere toplam 5 kilometrelik bir alanı kapsamaktadır.

Çalışmalar uluslararası koordinatlara göre sınırın sıfır noktasında yürütülmektedir. Hendek kazıldığı iddialarına konu olan çalışmalar ise güçlendirilmiş beton duvarların yerleştirileceği yerlerdeki temel güçlendirme çalışmalarıdır. Haberlerde iddia edildiği gibi güvenli bölgeye girildiği ve askeri yığınak yapıldığı iddiaları kesinlikle gerçek dışıdır."