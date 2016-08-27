Öldürülen 2 teröristin gri listede olduğu ortaya çıktı!

TUNCELİ'nin Nazımiye İlçesi'nde 1 uzman çavuşun şehit olduğu saldırıyı gerçekleştirdikten sonra düzenlenen operasyonda öldürülen PKK'lı 6 teröristten Yüksel Gökbaş ile Ali Özalp'in aranan teröristler listesinde yer aldıkları ortaya çıktı. Gökbaş ve Özalp, 300'er yüz bin lira ödül konulan gri listede bulunuyor.

Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'ne geçen Pazartesi günü PKK'lı 30-40 kişilik terörist grup, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı'na roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada, 1 uzman çavuş şehit oldu, 3 polis de yaralandı.



Saldırının ardından ilçeden gasp ettikleri araçlarla kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için güvenlik güçleri hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı. Düzenlenen operasyonda, 6 terörist, Bezik Ormanları mevkiinde öldürüldü.



Ölü ele geçirilen PKK'lı teröristler arasında bulunan ve Nazımiye saldırısını yönettikleri belirlenen 'Serhat Dersim' kod adlı Yüksel Gökbaş ile 'Dılgeş Sarpiyan' kod adlı Ali Özalp'in İçişleri Bakanlığı tarafından aranan teröristler listesinde bulunduğu belirlendi.



