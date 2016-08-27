ÖSO’nun DAEŞ'e karşı ilerleyişi sürüyor

Özgür Suriye Ordusu, Suriye’nin Türkiye sınırındaki Cerablus ve Çobanbey bölgesinde 5 köyü ele geçirdi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki Cerablus ve Çobanbey bölgelerinde terör örgütü DAEŞ'ten 5 köyü alarak ilerleyişini sürdürdü.

Halep ilinin kuzeyindeki Cerablus'ta geçen salı ilçe merkezine hakim olan ÖSO, bölgenin güneybatısında Elvaniye, Kamir (Haymar) ve Aşağı Karakuyu köylerini DAEŞ'ten aldı.

Muhalifler, Türkiye sınırında Gaziantep'in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alan Çobanbey ilçesinde de Memili (Tel Atiya) ve Hacac köylerini ele geçirdi.

ÖSO güçleri, köylerde mayın ve patlayıcı temizliği yapıyor. ÖSO komutanları Cerablus'un batı ve güneybatısı ile Çobanbey'deki ilerleyişlerinin devam edeceğini bildirdi.

Diğer taraftan, Cerablus'ta hayatın normale dönmeye başlamasıyla DAEŞ militanlarından kaçan bölge halkının evlerine dönüşü sürüyor.

Dün ilçeye ulaşan Türk Kızılayı, halka sıcak yemek dağıtmaya başlamıştı. Bölge sakinlerine gıda ve giysi yardımları ile Kurban Bayramına yönelik destek paketleri hazırlayan Türk Kızılayı, yol güvenliğinin artmasıyla insani yardımlarını on binleri içine alan daha geniş bir kitleye ulaştıracak.

Suriye sınırnın Cerablus kısmında son durum