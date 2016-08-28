Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Danıştay ve Yargıtay personeli 102 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Danıştay ve Yargıtay personeli 102 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan 65 Danıştay ve 37 Yargıtay çalışanı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.
Gözaltında bulunan, Anayasa Mahkemesinde görevli bir şüphelinin de öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.