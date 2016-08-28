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102 şüpheli adliyeye sevk edildi

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 17:06 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 17:07
102 şüpheli adliyeye sevk edildi
102 şüpheli adliyeye sevk edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Danıştay ve Yargıtay personeli 102 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Danıştay ve Yargıtay personeli 102 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan 65 Danıştay ve 37 Yargıtay çalışanı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye gönderildi.

Gözaltında bulunan, Anayasa Mahkemesinde görevli bir şüphelinin de öğleden sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.