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25 PKK/PYD üyesi öldürüldü

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 13:58 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 14:03
25 PKK/PYD üyesi öldürüldü
25 PKK/PYD üyesi öldürüldü

TSK, Cerablus bölgesinde koalisyon kapsamında yapılan harekatı sonucunda 25 PKK/PYD üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Özgür Suriye Ordusu tarafından Cerablus bölgesinde yürütülen "Fırat Kalkanı" harekatını destekleyen unsurlara açtığı tespit edilen terörist gruplara yönelik, koalisyon kapsamında yapılan harekatı sonucunda 25 PKK/PYD üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği, terörist gruplarca kullanıldığı tespit edilen 5 binanın imha edildiği bildirildi.