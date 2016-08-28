25 PKK/PYD üyesi öldürüldü

TSK, Cerablus bölgesinde koalisyon kapsamında yapılan hava harekatı sonucunda 25 PKK/PYD üyesi teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Özgür Suriye Ordusu tarafından Cerablus bölgesinde yürütülen "Fırat Kalkanı" harekatını destekleyen unsurlara ateş açtığı tespit edilen terörist gruplara yönelik, koalisyon kapsamında yapılan hava harekatı sonucunda 25 PKK/PYD üyesi teröristin etkisiz hale getirildiği, terörist gruplarca kullanıldığı tespit edilen 5 binanın imha edildiği bildirildi.