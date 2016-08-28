Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nca organize edilen Etnospor Kültür Festivali'ne eşi Esra Albayrak ile katıldı. Albayrak, "Paralellerden sonra vakıflarımızın yükü daha da arttı. Bu yapı nesillerimizi maddi ve manevi olarak zehirledi. 'Hoca' diye 30 sene beyinlerini kiraya verdikleri bu yapıyla ülkeye ihanet etme noktasına kadar geldiler. Sıfırdan bir nesil yetiştirmek durumundayız. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Sıfırdan bir nesil yetiştirmek durumundayız." dedi.

Albayrak, Dünya Etnospor Konfederasyonu'nca organize edilen Etnospor Kültür Festivali'ne eşi Esra Albayrak ile katıldı.

Bakan Albayrak Etnospor Kültür Festivali'nde konuştu

'HOCA' DİYE 30 SENE BEYİNLERİNİ KİRAYA VERDİKLERİ BU YAPI?...

Festival alanında yer alan sivil toplum kuruluşlarına ait stantları ziyaret eden Albayrak, şunları söyledi:

"Paralellerden sonra vakıflarımızın yükü daha da arttı. Bu yapı nesillerimizi maddi ve manevi olarak zehirledi. 'Hoca' diye 30 sene beyinlerini kiraya verdikleri bu yapıyla ülkeye ihanet etme noktasına kadar geldiler. Sıfırdan bir nesil yetiştirmek durumundayız. Allah yardımcınız olsun."

Sivil toplum kuruluşlarına ve kurumlara da çok iş düştüğünü belirten Albayrak, "Maddi ve manevi olarak gereken desteği veriyoruz. Bu, hak ve batılın mücadelesi. Son nefesimize kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Sıfırdan bir nesil inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, daha sonra Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan ile cirit müsabakalarını izledi.