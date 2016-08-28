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Albayrak: Sıfırdan bir nesil yetiştirmek durumundayız

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 02:08
Albayrak: Sıfırdan bir nesil yetiştirmek durumundayız
Albayrak: Sıfırdan bir nesil yetiştirmek durumundayız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Etnospor Konfederasyonu'nca organize edilen Etnospor Kültür Festivali'ne eşi Esra Albayrak ile katıldı. Albayrak, "Paralellerden sonra vakıflarımızın yükü daha da arttı. Bu yapı nesillerimizi maddi ve manevi olarak zehirledi. 'Hoca' diye 30 sene beyinlerini kiraya verdikleri bu yapıyla ülkeye etme noktasına kadar geldiler. Sıfırdan bir nesil yetiştirmek durumundayız. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Sıfırdan bir nesil yetiştirmek durumundayız." dedi.

Albayrak, Etnospor Konfederasyonu'nca organize edilen Etnospor Kültür Festivali'ne eşi Esra Albayrak ile katıldı.

Bakan Albayrak Etnospor Kültür Festivali'nde konuştu

'HOCA' DİYE 30 SENE BEYİNLERİNİ KİRAYA VERDİKLERİ BU YAPI?...

Festival alanında yer alan sivil toplum kuruluşlarına ait stantları ziyaret eden Albayrak, şunları söyledi:

"Paralellerden sonra vakıflarımızın yükü daha da arttı. Bu yapı nesillerimizi maddi ve manevi olarak zehirledi. 'Hoca' diye 30 sene beyinlerini kiraya verdikleri bu yapıyla ülkeye etme noktasına kadar geldiler. Sıfırdan bir nesil yetiştirmek durumundayız. Allah yardımcınız olsun."

Sivil toplum kuruluşlarına ve kurumlara da çok iş düştüğünü belirten Albayrak, "Maddi ve manevi olarak gereken desteği veriyoruz. Bu, hak ve batılın mücadelesi. Son nefesimize kadar bunun mücadelesini vereceğiz. Sıfırdan bir nesil inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, daha sonra Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan ile cirit müsabakalarını izledi.

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