Başarılarla dolu 2 yıl

Türkiye’nin halkoyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevinin ikinci yılında, ülkeyi karanlığa mahkûm etmek isteyen darbe girişimini milletin desteğiyle önleyerek tarihe geçti

Erdoğan, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini öngören 2007'deki anayasa değişikliğinin ardından, 10 Ağustos 2014'teki seçimi yüzde 52'lik oranla kazandı ve 28 Ağustos 2014'te, Türkiye'nin doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı.



TÜRKİYE'Yİ TESLİM ETMEDİ

Erdoğan, görevinin ikinci yılında, ülkeyi karanlığa mahkum etmek isteyen darbe girişimini milletin desteğiyle önleyerek, tarihe geçti. CNN Türk Televizyonu'ndaki canlı yayına görüntülü telefonla bağlanan Erdoğan, askeri kalkışmaya tepki göstererek, vatandaşları meydanlara davet ederek, Türkiye'yi karanlıktan aydınlığa çıkaran o çağrıyı yaptı.



BATI'NIN İKİ YÜZÜ

Avrupalı liderlerin ve devlet adamlarının darbecilere yönelik operasyonları eleştiren açıklamalarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'de düzenlenecek "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi"ne katılan vatandaşlara telekonferans yoluyla hitap etmesi de Alman makamlarının isteği ve Almanya Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla engellendi.



ABD'DEN ÖZÜR

Türkiye'yi ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Kabulün ardından Biden, FETÖ'nün Türk demokrasisi ve istiklalini hedef alan darbe girişimi sonrası Türkiye'yi daha önce ziyaret etmediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi.



TERLEYEN LİDER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevinin ilk yılında olduğu gibi ikinci yılında da koşan ve ter döken, gece gündüz demeden çalışan, her zaman halkın yanında, halkın içinde yer alan cumhurbaşkanı özelliğini sürdürdü. 2016 yılında ikisi ABD'ye olmak üzere, toplam 16 ülkeye ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan'ın, Fildişi Sahili ve Gine ziyareti bu ülkelere Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşen ilk ziyaret olarak da tarihte yerini aldı.



TÜRKİYE'Yİ YILDIZLAŞTIRDI

G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığını halka açtı. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile muhtarlar, şehit yakınları, vatandaşlarla buluştu, kucaklaştı. Cumhurbaşkanlığını "Milletin külliyesi"ne dönüştürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilk kez İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi'ne de ev sahipliği yaptı.

Erdoğan'ın en önem verdiği organizasyonlardan biri de Antalya'da gerçekleştirilen EXPO 2016 oldu. Erdoğan'ın milli proje olarak gördüğü ve açılışını gerçekleştirdiği 2016 EXPO

Antalya, 1990 yılında Osaka'da düzenlenen organizasyonun ardından en yüksek katılımlı sergi olarak tarihe geçti.



TÜRKİYE YATIRIMLARLA BÜYÜDÜ

Yatırımlara öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en geniş asma köprüsü özelliği taşıyan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışını gerçekleştirdi.

Osmangazi Köprüsü, 30 Haziran'da Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu da 26 Ağustos'ta yine Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. 2 yılda çok sayıda yatırıma imza atıldı.