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Erdoğan, terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 21:52 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 22:00
Erdoğan, terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti
Erdoğan, terör saldırısında yaralananları hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , 'teki terör saldırısında yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı , 'teki terör saldırısındayaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi"nin ardından eşi Emine Erdoğan ile Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ

Gaziantep'teki terör saldırısında yaralanan vatandaşları ziyaret eden Erdoğan, durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Sadettin Yazı ve hastane yöneticilerinden bilgi aldı.

Yaklaşık 1 saat süren ziyarette Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de eşlik etti. Erdoğan'a hastaneden ayrılışında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.