FETÖ'cü avukatlara örgütten tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınan 12'si avukat 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay'ın yürüttüğü FETÖ'cü darbe soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve örgütün avukatlık yapılanması içerisinde yer aldıkları iddia edilen 12 avukat ve bir mali müşavir, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişlerdi.

Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından ifadeleri alınan avukatlar Adem Yılmaz, Rufayi Taştan, Burak Kemal Tanrısever, Ali Yaşar Özkan, Mehmet Öksüz, Haydar Mete, Hürol Karadaş, Ekrem Gökhan Dede, Mehmet Yusuf Burak, Kamil Ata, Tayfun Aktaş, Mustafa Akgündoğdu ve örgüt avukat Mehmet Yusuf Burak'ın mali müşaviri Mehmet Ali Başarır, FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevkedilmişlerdi.



YALOVA'DA FETÖ'DEN 4 TUTUKLAMA

"İMAM AVUKAT"

Soruşturma kapsamında Avukat Mehmet Yusuf Burak ve Hürol Karadaş'ın, örgüt içerisinde "imam" ve "abi' olarak görev yaptıkları belirlendiği iddia edildi.

AVUKAT ÖZKAN'IN BÜROSUNDA "1 AMERİKAN DOLAR"I BULUNDU

Avukat Ali Yaşar Özkan'ın gözaltına alındığı sırada bürosunda yapılan aramada, 'örgütsel konum ve kimliğini' gösterdiği iddia edilen "1 Amerikan Dolar"ı bulunduğu belirtildi.

YENİ ŞİRKETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki sorguları tamamlanan 13 şüpheli, silahlı terör örgüt üyeliği suçu çerçevesinde tutuklandı. Hakim Necmettin Kafalı tarafından sorgulanan şüpheliler, kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Silivri cezaevine gönderildi.