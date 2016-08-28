Fırtına obüsleri göz açtırmıyor

Cerablus'u kısa sürede DAEŞ'ten temizleyen Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat'ın doğusuna çekilmek yerine Türkmen köylerine yığınak yapan YPG terör örgütüne odaklandı. Dün hem fırtına obüsleri hem de F-16'lar, ÖSO ile YPG'nin karşı karşıya geldiği Cerablus'un güneyindeki Amarna köyünü vurdu. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla DAEŞ'i sınır hattından temizlemeyi amaçlarken, terör örgütü YPG'yi de Münbiç'ten Fırat'ın doğusuna döndürmek istiyor. Bunun için de YPG'ye, bir hafta içinde Münbiç'i boşaltıp Fırat'ın doğusuna çekilmesi uyarısını yapılmıştı.

SINIRDA ASKERİ HAREKETLİLİK...

Cerablus kurtarıldıktan sonra ÖSO kuvvetleri 5-6 km. güneydeki Amarna köyüne doğru hamle yapmış, YPG ile çatışma yaşanmıştı. YPG'nin büyük kısmını elinde tutuğu bu köydeki Koyun Tepesi'ne yığınak yaptığı istihbaratı üzerine, ÖSO köyün yakınına konuşlandı. 2 F-16, 50 kadar tank, 120 bordo bereli ve 300'ü aşkın Mehmetçik ile sınır ötesinde bulunan Türkiye de dün öncelikle YPG'nin konuşlandığı Tılamerne köyünü savaş uçakları ile vurdu, ardından da Karkamış'taki fırtına obüsleriyle Amarna'daki terör hedeflerini imha etti. Sınırın Türkiye tarafında tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bekleyişi de sürüyor.



CEPHANELİK İMHA EDİLDİ

Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 4. gününde Cerablus'un güneyinde terör örgütlerince cephanelik ve komuta yeri olarak kullanılan bir baraka ve mevzii kullanılamaz hale getirildi. Askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; Fırat Kalkanı kapsamında dün sabah Cerablus'un güneyinde tespit edilen terör örgütlerince cephanelik ve komuta yeri olarak kullanılan bir baraka ve mevzii kullanılamaz hale getirildi. Havadan yapılan keşif faaliyetinde kullanılamaz hale getirilen barakada art arda ilave patlamaların meydana geldiği tespit edildi.



MAYIN TEMİZLİĞİ

Suriye 'nin Cerablus ilçesinde kontrolü ele geçiren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), terör örgütü DAEŞ'in döşediği patlayıcıları imha ediyor. TSK Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından başlatılan Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında ÖSO, Cerablus'ta kontrolü tamamen ele geçirdi. İlçede oluşturduğu güvenlik noktalarıyla kontrol çalışmalarını sürdüren ÖSO, yoğun şekilde alan temizliği yapıyor. Bu kapsamda terör örgütü DAEŞ üyelerinin terk ettiği evlerde olası bombalı tuzaklara yönelik aramalar yapılırken sınır hattına döşenen el yapımı patlayıcılar da imha ediliyor. ÖSO askerleri önceki gün 20'ye yakın patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.