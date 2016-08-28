'Geleneksel sporlarımızın hak ettiği değeri görmesini istiyoruz'

Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların Türkiye'de hak ettiği yeri bulmasını istediğini belirtti.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Erdoğan, geleneksel sporların Türkiye'de hak ettiği yeri bulmasını istediğini belirtti.

Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın da global iletişim ortağı olduğu Etnospor Kültür Festivali ödül töreninde konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bütün halkımıza festivalimize gösterdikleri yoğun ilgi ve katılımdan dolayı çok teşekkür ediyorum. İstiyoruz ki geleneksel sporlarımız okullarda hak ettiği yeri bulsun. 58 federasyon var, bunların yüzde 90'ı olimpik sporlar veya batının sporlarının federasyonları. Onlara yapılan yatırımlar boşa yapılmış demiyoruz, bütün gençlerimizin sporla zaman geçirmesi ülkemizin geleceği için çok önemli ama biz artık geleneksel sporlarımızın da ülkemizde hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. Bu festival şunu görmemize vesile oldu; Türkiye'de geleneksel sporlarımıza yeterince ilgi var, geleneksel sporlarımız bu ilgiyi hak ediyor ve halkımız bu sporları izlemeyi istiyor."

Organizasyonu 3 günde yaklaşık 100 bin kişinin izlediğini aktaran Bilal Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halkımız bu sporları seviyor. Tek yapmamız gereken geleneksel sporlarımızın biraz üzerine düşmek, vatandaşlarımıza geleneksel sporlarımızla zaman geçirebilecekleri imkanları hazırlamak. Sponsorlarımızı, belediyelerimizi, bakanlığımızı, devlet kurumlarımızı geleneksel sporlarımıza daha çok destek verirken görmek istiyoruz. Vatandaşlarımız, hem bilmedikleri geleneksel sporlarımız konusunda bilgi sahibi oldular, hem Orta Asya'nın, Balkanların renklerini canlı olarak gördüler. Çocuklarımız, Anadolu'nun, Orta Asya'nın bize ait değerlerini gördüler ve bu etkinliklere bizzat katılıp güzel zaman geçirdiler. Çocuklarımız ilk defa ok attı, ata bindi, mangala, mas güreşi oynadı. Halkımız şunu gösterdi; biz geleceğe kendi değerlerimizle, kendi sporlarımızla, kendi müziğimizle yürümek istiyoruz. Böyle olduğu takdirde Türkiye daha büyük birlik içinde olabilir, daha büyük bir duruş gösterebilir ve eskiden olduğu gibi yarın da dünyaya millet neymiş öğretebilir."

Bilal Erdoğan, sahneye menzil atışında ilk üçe giren Okçular Vakfının sporcularının kıyafetiyle çıkmasıyla ilgili, "Belki dikkatinizi çekti, menzil atışında ilk üçe girenlerle aynı kıyafeti giyiyorum çünkü hepsi Okçular Vakfımızın sporcuları. Bunun için de Okçular Vakfımızı ayrıca tebrik etmek istiyorum. Okçular Vakfında bu yola çıkalı 3,5-4 yıl oldu ve ülkemizde geleneksel okçuluk tekrar gündeme geldi. Geleneksel okçulukta daha profesyonel etkinlikler olmaya başladı. Uluslararası müsabakalarda düzenlendi, dünya birincilikleri, ikincilikleri alınmaya başladı, olimpik okçulukta da milli takımımıza sporcular yetiştirmeye başladık." ifadelerini kullandı.