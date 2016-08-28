Giresun'da FETÖ/PDY örgütüne dair gözaltılar var..

Giresun'un Tirebolu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturmada aralarında ilçe sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY örgütünün Tirebolu ilçe yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, aralarında ilçe sorumlularının da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Tirebolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 19 kişi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.