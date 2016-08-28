İstanbul'dan Gaziantep'e tank sevkiyatı

Çok sayıda tank darbe girişiminin ardından İstanbul'un şehir merkezinden Suriye sınırındaki İslahiye'ye gönderildi.
İstanbul'un Maltepe ilçesindeki General Nurettin Baransel Kışlası'ndan taşınan zırhlı araçların bir kısmı, Gaziantep'e ulaştı.
2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı General Nurettin Baransel Kışlası'ndan 24 Ağustos'ta hareket eden askeri araçlardan oluşan ilk kafile, İslahiye Tren İstasyonu'na ulaştı.
14 tankla 1 zırhlı personel taşıyıcıdan oluşan araçlar, ilçedeki Alpay Başaran Kışlası'na alındı. Sevkiyatın 6 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.