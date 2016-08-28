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'dan 'e tank sevkiyatı

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 11:26
İstanbul'dan Gaziantep'e tank sevkiyatı
İstanbul'dan Gaziantep'e tank sevkiyatı

Çok sayıda tank darbe girişiminin ardından 'un şehir merkezinden Suriye sınırındaki İslahiye'ye gönderildi.

'un Maltepe ilçesindeki General Kışlası'ndan taşınan zırhlı araçların bir kısmı, 'e ulaştı.

2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı General Nurettin Baransel Kışlası'ndan 24 Ağustos'ta hareket eden askeri araçlardan oluşan ilk kafile, İslahiye Tren İstasyonu'na ulaştı.

14 tankla 1 zırhlı personel taşıyıcıdan oluşan araçlar, ilçedeki Alpay Başaran Kışlası'na alındı. Sevkiyatın 6 Eylül'e kadar süreceği belirtildi.