Üç bomba yüklü araç ele geçirildi

Hakkâri'de 24-26 Ağustos'ta merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Polis ve jandarma tarafından ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonla ilgili valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Operasyon neticesinde bir bölücü terör örgütü mensubu silah ve teçhizatıyla sağ olarak yakalanmış, 'bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık' suçundan aranan 6 kişi yakalanmış, çok miktarda silah, mühimmat, yaşam malzemesi ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile 176 mutfak tüpü ele geçirilmiştir. Ayrıca 2 bomba yüklü araçla bir kamyon bulunmuş, olay yerinde kontrollü şekilde imha edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." Mardin'in Ömerli ilçesinde de PKK'ya ait bir sığınakta, 140 çuval içinde yaklaşık 7 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Ayrıca Batman'ın Sason ilçesinde PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği 1 teröristin de yaralı olarak ele geçirildiği operasyonda yakalanan yaralı teröristin örgütün bölge sorumlularından 'Mahir' kod adlı Serdar A. olduğu öğrenildi.

KOBANİ İDDİASINA YALANLAMA

Şanlıurfa Valiliği, bazı basın yayın organlarında "Türk askeri hendek kazıp, Kobani'ye girdi" şeklinde haberler yer aldığını belirterek iddiaların gerçek dışı olduğunu bildirdi. Açıklamada "İki ay önce ihalesi yapılan duvar örme çalışmaları Mürşitpınar sınır kapısının doğusunda 1, batısındaysa 4 kilometre olmak üzere toplam 5 kilometrelik bir alanı kapsamaktadır. Çalışmalar beton duvarların yerleştirileceği yerlerdeki temel güçlendirme çalışmalarıdır" denildi. Bu arada PKK'lı teröristlerce Cizre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne yönelik intihar saldırısında kullanılan hafriyat kamyonuna 10 ton patlayıcının Cizre kırsalında yüklendiği belirlendi.