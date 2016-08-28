Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde "ilgi" trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ilgi gösteren vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu.

İstanbul Boğazı'na inşa edilen 3. köprü olan ve önceki gün açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Bazı sürücülerin köprüden geçerken yavaşlamaları, bazılarının da araçlarından inerek manzarayı seyredip hatıra fotoğrafı çektirmeleri, trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Polis, araçlarından inen vatandaşları trafiği aksatmamaları konusunda uyarıyor.