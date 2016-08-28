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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde "ilgi" trafiği

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 22:35
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde "ilgi" trafiği
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ilgi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ilgi gösteren vatandaşlar yoğunluğu oluşturdu.

Boğazı'na inşa edilen 3. köprü olan ve önceki gün açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, vatandaşların ilgisi devam ediyor.

Bazı sürücülerin köprüden geçerken yavaşlamaları, bazılarının da araçlarından inerek manzarayı seyredip hatıra fotoğrafı çektirmeleri, yoğunluğuna neden oluyor.

, araçlarından inen vatandaşları trafiği aksatmamaları konusunda uyarıyor.