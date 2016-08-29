30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törene katılacak. Bu yılki törenlerde tank ve top geçişi olmayacak, uçak gösterisi yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören birliklerini selamlamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra halka hitap edecek.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın canlı performans sergileyeceği törende, bir subay konuşma yapacak. Törende, muharip gaziler ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olanlar da hazır bulunacak.

Bu yılki törenlerde tank ve top geçişi olmayacak, uçak gösterisi yapılmayacakTürk Silahlı Kuvvetleri Onur Taburu, özel birlikler, tarih bölük ve atlı süvari birliğinin geçiş yapacağı törende, 7 bölgenin halk oyunları, seymenler, mehteran ve tarihi Osmanlı Birliği de geçit törenine katılacak.

Mehteran Konseri'nin iki marş seslendireceği törende, dev Türk bayrağının geçişi de gerçekleştirilecek.