AKM'de tören için kurulan platformun yıkılması

Dev ekran ve ses sistemleri ile hasar gören bölümlerin onarılması için çalışmalar sürüyor

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM), 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için kurulan platformun yıkılmasının ardından onarım çalışmalarına devam ediliyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle platformun yıkılmasından sonra çalışma başlatan ekipler, dev ekran ve ses sistemlerini onarıyor.

Hasar gören bölümler, belediye ekiplerince vinçler de kullanılarak tamir ediliyor. Protokol bölümü ve çevre güvenliğinin alındığı yerlerde şiddetli yağış nedeniyle oluşan su birikintileri ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) görevlileri tarafından tahliye ediliyor.

Başkent'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde AKM'de törenler için kurulan platform, dün akşam şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle park halinde bulunan araçların üzerine devrilmişti. Olayda, platformun üzerindeki büyük boyutlu ekran ve ses sisteminde de hasar oluşmuştu.